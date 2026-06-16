「絶対的なルールだと思う」ガールズグループ・HANAが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)授賞式に登壇。今後の意気込みを語った。

HANA

HANA、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞

国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」(MAJ)で最優秀ニュー・アーティスト賞を受賞したHANA。

CHIKAは、「今まで支えてきてくださったすべての人に、本当にありがとうございます」と周囲への感謝を語り、続けて、「デビューから『誰かの生きる意味になりたい』、そう思いながら歌ってきました。その結果がこのような賞をいただけて光栄です」とコメントした。

HANAは、授賞式後に行われた囲み取材にも登場。NAOKAは、「世界中の人々にいろんな音楽を届けたいのはもちろんですけど、自分たちの心の中にある声をみなさんに届けることが、HANAの使命というか、これからやっていく絶対的なルールだと思うので、それをちゃんと誇りを持って、プライドを持って、そして感謝を持ちながら、謙虚に日々頑張りたいなと思います」と今後の意気込みを語った。

「MUSIC AWARDS JAPAN」は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。アーティストをはじめとする音楽関係者で構成された5,000名以上の投票メンバーの投票で、主要6部門など各部門の最優秀作品・アーティストを決定する。