「もう二度と来なくていいんだ」――退職日には、そんな解放感を覚える人も多いもの。一方で、毎日当たり前のように見ていた景色や、何気ない習慣、人との距離感が、最後になって急に惜しく感じられることもあります。

今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、退職経験者が思わず共感してしまいそうなエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあと主人公が何を「心残り」だと言ったのか、予想してみてください。

本当にあった退職・離職話クイズ「唯一の心残りとは?」

主人公は、ついに今日で退職。「寂しさはない」とあっさりした様子です。

しかしその直後、「でも唯一、心残りがある」と意味深なひと言を口にします。

さて、その"心残り"とは何だったのでしょうか？

① 給湯室の高級コーヒー

② かわいい営業の男の子

③ 窓際に飛んでくるシジュウカラ

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✅退職日に漏れた"本音"とは……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

会社に未練はなくても......

厚生労働省の「令和6年雇用動向調査結果の概要」によると、離職理由では「労働時間・休日・休暇の条件」「人間関係」「心身の健康」などが上位に挙がっており、働く環境への悩みから退職を選ぶ人は少なくありません。

「もう辞めたい」「早く離れたい」と思っていた職場でも、不思議と"完全に未練ゼロ"というわけではないこともあるようです。

毎日見ていた景色や、何気ない習慣、ちょっとした楽しみ――。大きな後悔ではなくても、「これがなくなるのは少し寂しいかも」と感じる"小さな心残り"に、最後になって気づかされる人もいるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② かわいい営業の男の子 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!