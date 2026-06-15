Doonaが語る、冷笑を越えて走り出す“TOKYO NEW MIXTURE”の衝動

Rolling Stone Japanが2026年の「Future 25」にて”日本代表"に選出した5人組・Doona（ドゥーナ）。R&B／ソウルやファンクからの影響を共通項として2023年に集った彼らは、徐々にその表現領域を拡張させ、ロックもヒップホップも飲み込んだ"TOKYO NEW MIXTURE"という独自のスタイルを鳴らしている。とはいえ彼らは、角を削って洗練されたわけでもなければ、未知の方程式を解き明かしたわけでもない。バンドを推進させているのはむしろ無邪気さと切実さだ。曰く「ひねくれていた」という結成当初から、転換点となったバイラルヒット曲「RUN」、そして今後のビジョンまでをつなぐストーリーを、たっぷり語ってもらった。

ONE OK ROCKが初めて目の当たりにした”ヒーロー”

ーDoonaは今年3月、Rolling Stone Japanのピックアップ企画「Future 25」にて、2026年の音楽シーンを担う"日本代表"25組の中の1組に選出されました。日本代表という響きには、率直にどんな感想を？

RINTA（Key）：……カッコよくない？

GENKI（Vo, Gt）：光栄なことですよ。僕らなりの音楽をやってるだけだったけど、そこにようやく他者からの明確な評価を感じられて。あのリストに連なったいろんなアーティストを見ていて、これからの日本の音楽シーンがより面白くなるんじゃないかと思うし、欲を言えばその筆頭になれたらと思いました。

ー今回はRolling Stone Japanでの初インタビューとなるので、Doonaというバンドのこれまでの歩みを振り返りたいと思っています。当初は音楽専門学校の学生だったGENKIさんのソロから始まったプロジェクトだそうですが、どのようなイメージを持っていたんですか？

GENKI：高校生の頃にライブハウスに遊びに行ってて、ブラックミュージックをルーツに持っているバンドをよく観てたので、当時はシティポップやメロウな音楽が自分の中の主流にありました。

ー生で味わった音楽の原体験がその辺り？

GENKI：いや、その前には大きいアリーナのライブとかフェスにライブキッズとして遊びに行ってましたね。初めてのライブはONE OK ROCKのさいたまスーパーアリーナでした。元々、小さい頃からずっとヒーローになりたくて、レスキュー隊になるのが夢だった時期とかもあったんですけど、その時、初めてヒーローを実際に目の当たりにしたっていうか。「これだ、これになりたい！」と思った存在がONE OK ROCKですね。

ーその後、ブラックミュージックの文脈に接続した経緯は？

GENKI：高校生の頃、Chapmanっていう先輩のバンドが仲良くしてくれていて。そのメンバーと話したり、インタビューを読んだりして、自分に刺さってた音楽がブラックミュージックやR&B、ゴスペルなんだっていうことを知ってから、どっぷり浸かっていきましたね。幼少期に何も考えずに聴いてたマイケル・ジャクソンとかもつながってるんだな、みたいな。

ーそうして、GENKIさんのソロに、同じ専門学校のSOTAさんとRYOさんがサポートで加わる形で活動が始まっていきます。お二人はGENKIさんをどんなふうに見てました？

RYO（Ba）：僕は元々ブラックミュージックが好きだったんですけど、同級生はロック色が強くて。だけど、バンドを組むためのオリエンテーションで、僕とGENKIが、山下達郎好きだということで繋がって。当時、学年にそういう趣味の人が5人ぐらいしかいなかったので、自然に集まっていきました。SOTAのことを知ったのはアンサンブルの授業で、「めちゃめちゃブルースなヤツがいるな」みたいな。

SOTA（Gt）：全然ブルースをやるような見た目ではなかったけどね。黒スキニーにドクターマーチン、赤髪の坊主で、レスポールを下の方で弾いてたから、ビジュアルはかなりロックだった（笑）。

RYO：で、スタジオに入った時にもフィーリングやプレイが好きだなと思ったので、GENKIがソロでやる時に声をかけました。

SOTA：演奏してみて、GENKIは絶対にソロよりバンドの方が良いと思ったんですよ。で、僕はバンドをやるために東京に出てきたから、一緒にできるやつをずっと探してた。そうやってDoonaは走り出したんです。

ーさらにSOTAの友人で別の専門学校に通っていたRINTAさんが加入、そして最後にRINTAさんと同じ専門学校のZAKKIさんが加わって、この5人になったと。メンバーが増えていく中で、一人で始めたDoonaのビジョンは変わっていきましたか？

GENKI：どうだろうな。ソロの時はとりあえず何かやんなきゃいけないっていう気持ちでした。学校に通ってるだけで安心してるような人間にはなりたくないと思ってたから、初めてオリジナル曲でライブをやってみようって目標を立てて、その通りにやったっていうだけ。メンバーが揃ってからは、俺ら一人ひとりがDoonaである意味を考えるのが大切だなと思ってて。個人の意思が集まって一つの生命体になるのがバンドだから。俺らがDoonaである意味を見つけ出していこうっていうことを、最初に話した記憶があります。

ー出自が異なるメンバーが一つの音楽に貢献していくというのも、その「意味」ですよね。たとえばRINTAさんはクラシックにルーツがあって、そういったプレイヤーがバンドに加わることでやれることも全然変わってくるんじゃないかなって。

RINTA：俺は、3〜4歳の頃からクラシック以外の音楽を認めない激ヤバな人間でしたからね（笑）。母親はライブに通うような人だったんですけど、音楽雑誌とかを俺に見せてきたら「嫌だ」って拒否してたくらい。それから、専門学校でブラックミュージックに触れるようになって、徐々に音楽に対しての食わず嫌いがなくなってきて。今は良い感じにバンドの表現に落とし込めるようになってきたのではないかと。今回「Future 25」に選ばれた時にも、GENKIが話した「Doonaである意味」が少しずつ見えてきてるんじゃないかと感じました。

ZAKKI（Dr）：それぞれのルーツを一つにまとめるっていうのは結構難しいことだと思ってます。俺は元々ワンオクやリンキン・パーク、メタルとかも聴いてたんですけど、専門に入ってからブラックミュージックの深みにハマっていった感じで。良い意味で深く考えずに、そうやって得た自分の感覚を一番大切にしています。

「RUN」でつかんだ、伝えるための熱量

ー始動したばかりの頃のDoonaって、今とちょっとムードが違ったと思うんですよ。誤解を恐れずに言えば、J-ROCK的な熱さからは距離を置いて、洒脱な音楽をスタイリッシュに鳴らそうとしていた。そこから活動を重ねるごとに、ストレートなエネルギーを前面に出すようになっていきましたよね。

GENKI：多分、その頃はめちゃくちゃひねくれてたんですけど（笑）。今でも、ぶっちゃけ……日本の音楽ってひと括りにするわけじゃないけど、まだまだ足りてねえんじゃねえかっていう気持ちはめちゃくちゃあって、それが自分にとっての着火剤でもあります。まっすぐにやっていこうと思ったのは、Doonaで歌詞を書く中で、自分があんまり器用じゃないって気付くタイミングがあったからで。「伝える」っていうことを大切にして次のフェーズに進まないといけないなと思った。

ーなるほど。

GENKI：その時に、元々好きだったけど、それを言ったらなんだかカッコつかないような気がしていた日本のバンドのことを思い出して、改めてその歌詞やメロディラインがすげえなって思ったんです。以来、ちゃんと影響を公言するようになったし、もっと好きなようにやってみようと。それで等身大で音楽をやってみたら、応えてくれる人がいるっていうのもわかった。

ーそれはリスナーのこと？

GENKI：リスナーもだし、身の回りの人にも、曲にすることでより一層野望や葛藤が伝わったんですよね。だから、曲の中で等身大を発信するっていうのが俺には合ってるし、そうしたら良いところも悪いところもオリジナリティになるんじゃないかなと思ったのが、今のまっすぐさに繋がっていきました。色んな方法を試してきて、現時点で辿り着いたのがこのやり方って感じです。

ーその変化が起きたのは、時期で言えばやっぱり「RUN」の制作から？

GENKI：ですね。「RUN」の歌詞を書く時には、難しい言葉を使わないように意識していて。その前の「Green Tips」の歌詞に「傀儡」っていう単語が出てくるんですけど、メンバーにそれを「もったいねえ」って言われたんですよ（笑）。工夫した言葉を乗せるのも大事だけど、一旦いつも話してるように書いてみようと思ってできたのが「RUN」でした。

ーメンバーとしては、アグレッシブな「RUN」という楽曲をリリースすることに迷いはなかったのでしょうか？

SOTA：俺はなかったですね。メタルなフレーズやロックなエッセンスは僕が通ってきたものだからやりづらさはなかったし、何なら一番フラットにできたかなって感じで。

GENKI：でも、セッションで「RUN」を作った後に、結構話したよね。今までと違う空気感だったから、どこかに違和感はあって。

RYO：RINTAのクラビネットのイントロからバーとできあがって、「これで行こう！」みたいな感じだったから、「本当か？」と思って。初期段階のパッションで合わせただけの粗い状態だったから、勢いで進んじゃってるんじゃないかって危惧してる部分もあって。

RINTA：俺もやっぱりRYOちゃんと同じで、最初は「マジで？」ってなったんですけど、その場で30秒ぐらい自己処理して、「……まあ、この5人だったら行けるか！」みたいな。

ーそれまでの制作とはテンションが違った？

RINTA：はい。でも、この曲はそれで良かったんだなって後々になって気付きました。

ー結果的には「RUN」がバイラルして、今やDoonaの代表曲と言える存在になったわけですからね。だから僕はDoonaのことを、自分の中にあった冷笑を乗り越えたバンドだと思ってるんですよ！

一同：（笑）。

GENKI：斜に構えた思春期をね。

ーもちろん最初からクールだったし、その変化自体がバンドのストーリーとしてすごくカッコいいなと思います。皆さんが10代の頃って、ワンオクがスタジアム規模で活躍する中で、Suchmosのようなブラックミュージック色の濃いバンドが台頭していたわけだけど、なんとなくそのどちらかを選ばなきゃいけないような気がしていたじゃないですか。でも、別にそんな決まりはないわけで。Doonaの音楽性は、何か新しいことをやってやろうっていうよりも、受けてきた影響が自然かつ素直にブレンドされた結果なんじゃないかなと。

GENKI：確かに、制作の時に新しいものを作ろうっていう感覚はあんまりないですね。聴いている音楽やその時表現したいことを、ただ単純に曲に落とし込んでいるだけなのかもしれない。

SOTA：2、3年前の自分たちがただ単にブラックミュージックにハマっていただけで、俺とGENKIに関しては特に原点にロックがあるし、その頃の衝動って本当にデカいもので。だから今は、人に大きな影響を与えるためにはやっぱりロックをやろうって考えてる。また2年後には全然変わってる可能性もあるけど、自分たちがハマってカッコいいと思ったことをやるっていう根底の考え方は変わらないと思います。

ーええ。

SOTA：ただ、Doonaの曲をもっと汚したいなって思う時は結構あるんですよね。今後は、綺麗すぎずにいたい。もちろんストレートにやることも大事だけど、その中でちょっとヒリつくようなこと、だけどDoonaならやりかねないようなことを織り交ぜたい。人を驚かせていきたいっていうのがありますね。楽曲でもライブでも。

目指すのは"XGのライブ会場みたいな景色"

ーさらに言えば、音楽以外の見せ方も重視しているのがDoonaのスタイルですよね。ファッションにもこだわりがあるし。

SOTA：サブカルチャーとして、音楽とファッションの関係は親密だと思うんですよ。特にパンクスはそれがデカくて、シド・ヴィシャスのイメージとも結びつきながら、シド・チェーンが広まったように、あのファッションがあったからこそパンクがよりカッコよく映るし。僕らにとっても、もちろん服が好きっていうのもありますけど、やっぱり音楽を伝える上で目からの情報も大事で。ステージに立ってお客さんを楽しませる上で、ファッションは重要だと思います。

ー公式サイトに「LIVE LOOK」として皆さんのコーディネート写真が掲載されてるのもユニークですよね。

SOTA：正直、今の時代にオフィシャルサイトなんて誰も見ないでしょって思ったんですよ。じゃあみんなが見たくなるものを載せようと考えた時に、服が好きだし、一番気合いを入れて服を着ていく場所ってライブなので、ライブの日のルックを載せるっていうアイデアを僕が提案して、RINTAに作ってもらいました。「LIVE LOOK」っていう、あたかも存在する言葉のようなメニューを設けて。楽しみにしてくれてるっていうお客さんの声も聞くので、やって良かったですね。

ー視覚に関する話でいえば、2025年9月26日に渋谷WWWで開催された初ワンマン『THE GARAGE』で、会場内に文字通りガレージのような空間を作っていたのが印象的でした。

GENKI：俺らの世界観により没入してほしい、非日常を感じてほしいっていうことで用意しました。全部ビバホームで買ったんですけど（笑）。『DUAL NOISE』っていう自主企画でも、僕が美術館が好きっていうこともあって、アートギャラリーっぽいスペースを作ったことがありました。

ーそういったヴィジュアル面でのアウトプットも含めて、Doonaはただ音楽で売れたいっていうよりも、カッコいいカルチャーを作って盛り上げたいっていう志があるバンドなんじゃないかと思っています。

GENKI：その思いは強いですね。音楽を一つの手段にしているだけで、ファッションやアート、その他にもやりたいことはたくさんある。ヒット曲を出すこと以上に、俺らがアーティストであるための表現をすることを、すごく大切にしています。

ー必然的にリスナーやバンド外のクリエイターも巻き込んで広がっていくのがカルチャーだと思いますが、具体的には、どういう景色を見られたら「カルチャーを作ることに成功した」って実感できると思います？

GENKI：俺らXGが好きなんですけど、XGのライブ会場にいる人たちってみんな個性的で。

SOTA：見たら一発でわかるよね。

GENKI：そうそう。だから俺たちも、「この人、絶対Doonaのライブに行く人やん」ってわかるような現象を巻き起こしたいっていう話は、メンバーともしてますね。

ーただ、DoonaのTシャツを着てるっていうだけじゃなくて、それぞれが自分なりのアイデアを取り入れつつ、それでもDoonaが好きだってわかるような。

RYO：アムラーみたいな。

SOTA：俺らも見てて楽しいだろうしね。

「初めて他者に目線を合わせた」

ーさて、2026年4月8日にリリースされた1stアルバム『Doona』についても聞かせてください。活動初期に制作された楽曲から現在に至るまでの総決算のような一枚となっていますが、バンドにとってはどんな作品になりましたか？

SOTA：まあ、振り返りですよね。自分たちが進んできた轍を一度確かめて、これからどうしていくかを考えるためのチェックポイントみたいな。だから、アルバム自体を良いなと思ってくれるのはもちろん、この先の楽しみも同時に感じてくれたら一番嬉しいですね。

GENKI：過去曲も多いですけど、自分たちが歩んできた物語を知ってほしいなと。俺らってこういうバンドなんだよっていうのを知ってもらうための、名刺代わりになるアルバムです。

ー1stシングルの「Hot Dog」は、3年越しの再録バージョンとして収録されています。これはなぜ？

GENKI：まず、ぶっちゃけて言えば喜んでもらえるだろうっていう（笑）。

SOTA：あとはシンプルに、元のシングルは音が悪いし俺らの演奏も下手で。

GENKI：2年前ぐらいから（再録を）やりたいって話してたよね。結果的に、変化や成長がわかりやすく伝わるんじゃないかと。

ー原曲よりもテンポが上がってるし、再録版の方が前のめりで衝動がこもってるような感じがして、面白いなと思いました。

GENKI：確かに。それを隠さないようになった。

SOTA：ギターソロも、ライブと同じテンションで録ろうっていうことで、クリックを聴かずにせーので弾きました。

ー再録に取り組んでみて、気付いたことはありますか？

RINTA：レコーディングをしてる時に、この3年間の色々な景色が浮かんできちゃって、ひとりですげえ感動してました。これまで培ってきたものが一音一音に詰まってて、全部の音にバックボーンがあるなって。あとは明らかに歌のテイク数が減ってて、それも経験を積んできたからこそなのかなと感じます。

ーそんな最古の「Hot Dog」に対して、最新の楽曲がオープニングトラックの「世界が始まりを」。バンドの新たなモードが表れたアンセミックな一曲ですね。制作はどのように始まったのでしょうか？

GENKI：次に俺らがやるべきことはやっぱり人に伝えることだと思ったので、言葉選びを大切にするために、弾き語りで作らせてくれっていう提案をしました。伝えたいこと、今まで伝えきれなかったことを曲にするために、詞先で書いて。

ー今まではやってこなかった試み？

GENKI：そうですね。それだけ、人に何かを伝えたいって純粋に思えたタイミングだった。なんでかというと、「RUN」で溜め込んできたものを全部ぶつけた時、どんな反響があるか不安だったんですけど、実際には共感や熱が返ってきて、「こういうことをやってもいいんだ」って思えたから。聴いてくれる人がいるんだっていうことに改めて気付いた。だからその人たちに、丁寧に言葉を伝えたいなって。

ー確かに、ここまでリスナーの存在に向き合っている曲はなかったですよね。

GENKI：はい。「世界が始まりを」は、初めて自分のエゴを表現するんじゃなくて他者に目線を合わせた曲を作りたいと思って書きました。アルバムを引っ提げたツアーも決まっていたので、ライブに来てくれる人たちに対して届けたいっていう思いもありましたね。

ーグルーヴで踊らせるのではなく歌が真ん中にある曲で、演奏のニュアンスもいつもと違ったものが要求されたんじゃないかと思います。

ZAKKI：難しいことをしちゃうとこれまでと変わらないかなと思って、自分のスタイルは活かしつつ、コール・アンド・レスポンスのパートでは邦ロック的なタムを使ったフレーズを叩いたりして、GENKIのルーツに寄せていきました。

ー実際、ツアーで演奏してみての感触はいかがでしたか？

GENKI：不満や葛藤から生まれた曲ではないから演奏してる時のテンションや、歌ってる時に内側にあるものは全然違いますけど、リスナーの人たちから返ってくる熱はやっぱり一緒というか。純粋に捉えて、熱量を伝えてくれるなと思います。

シグネチャーなサウンドで世界へ

ー大きな会場で聴きたい曲でもありますよね。GENKIさんは、横浜アリーナに立つという目標をMCで語ったこともあるそうですけど。

GENKI：あれはノリで言っちゃって（笑）。ワンオクが今の俺らぐらいの歳で横アリやってるんですよ。俺もその頃には武道館ぐらい立ってるつもりだったけど、そんなに甘いもんじゃなかった。初ワンマンの時点でもう、マジで大変で。だからこそ、まずは横アリを目標にしたんです。

ーじゃあ、5人で話し合って決めたゴールではないんだ。

GENKI：でも、踏んでいかないといけないステップは決めてますね。最終的に目指してるのは、俺らが憧れてるバンドと同じ大きな規模感なんで。武道館も横アリも、その中のフェーズの一つです。

ー今のDoonaが進む先に、横アリに立つビジョンはハッキリと見えていますか？ それとも、まだまだこれから必要なピースや武器がある？

GENKI：僕らは多分、地道バンドなんで。そんなに簡単には行かないと思ってます。まずは目の前のことを一つずつ踏みしめて、じっくり味わった先に大きな会場があるんじゃないかなと。

RINTA：だからといって、見えてないわけではない。俺はずっと、『ボヘミアン・ラプソディ』で描かれていた、クイーンのウェンブリー・スタジアムでのライブを、この5人で達成したいっていうことしか考えてないです。だから、そこまでの地道な努力は当たり前でしょって感じで、心配してない。

SOTA：まだまだ、楽曲のクオリティもメンバー間の関係も、色んなことが足りてねえなとは感じるけど、それで良いと思います。ここで足りてるって言っちゃったら何も面白くないんで。満を持してちゃんと足並みを揃えられたタイミングで、デカいところにステップアップしていきたいですね。

ーところで、冒頭に話した「Future 25」は世界各国の編集部と連動したグローバル企画なのですが、海外での活躍に対する野望はありますか？

ZAKKI：もちろんあります。

GENKI：海外のお客さんも結構ライブに来てくれるんですけど、すごく楽しんでくれているので、「もしかしたら通用するかも」みたいに思ったりしますね。俺らのサウンドが海外でどれだけ響くのか、日本語で挑戦してみたいですね。

RYO：日本語で戦えたらそれは大きな挑戦だと思う。歌詞が伝わらなくても通用するためには、Doonaのサウンドを確立するっていうずっと掲げてる目標を達成することがより重要かなと思います。

ZAKKI：俺が英詞がわからなくても洋楽をめっちゃ聴くのと同じように、サウンドがカッコいい曲なら絶対ハマってくれるはずなので。

ー最後に、10月から11月にかけて東京・大阪で開催されるツーマンライブツアー『DUAL NOISE vol.2』について聞かせてください。

GENKI：相手はまだ発表してないんですけれど、絶対に意味のある対バンにしたいです。東京と大阪でそれぞれ異なるドラマを見つけられる企画になると思います。『DUAL NOISE』というタイトルには、双方の音がぶつかった時に、新しい一つの現象が起こるんじゃないかという意味合いを込めているので、それを楽しみにしていてください。

SOTA：大阪と東京で結構毛色が変わるので、そのコントラストだったり、相手が違うだけでこんなに空気感が変わるんだなっていう部分も含めて、空間ごと楽しんでほしいです。

1st Digital Album『Doona』

Doona

配信中

配信URL：https://doona.lnk.to/doona

[収録内容]

M1. 世界が始まりを

M2. RUN

M3. DON'T JUDGE ME

M4. I AM

M5. B.E.D.

M6. BY MY SIDE

M7. J-NET JACK

M8. Hot Dog(2026ver.)Doona presents special two-man live『DUAL NOISE vol.2』

○チケットリンク

https://l-tike.com/doona/

○公演概要

日時：2026年10月23日（金） 開場 18:15 / 開演 19:00

会場：東京 / Shibuya eggman

http://eggman.jp/daytime/

料金：￥3,900(税込) ※各整理番号あり、ドリンク代別途必要

2026年11月6日（金）

会場：大阪 / Live House Pangea

https://livepangea.com/

料金：￥3,900(税込) ※各整理番号あり、ドリンク代別途必要

枚数制限：お一人様4枚

[学生キャッシュバックについて]

当日会場にてご購入いただいたチケットと学生証をご提示の方に、500円キャッシュバックいたします。受付時間・場所公演によって異なりますので詳細は追ってお伝えいたします。小学生、中学生、高校生、専門学生、大学生(大学院生を含む)の方がキャッシュバック対象です。顔写真無しでOK。学生証コピーは不可となります。身分証 / 学生証は、有効期限が明記されていて、有効期限内のものに限ります。当日、指定の身分証／学生証をご提示いただけない場合はキャッシュバックいたしません。小学生は保険証など年齢確認のできる身分証を必ずご提示ください。自動車学校、予備校生、カルチャースクールはキャッシュバック対象外です。