みずほ銀行は6月2日、「ユニフォーム全員プレゼント&観戦ペアチケットなどが当たる!サッカー日本代表応援キャンペーン」を開始した。

ユニフォーム全員プレゼント&観戦ペアチケットなどが当たる

実施期間は2026年6月2日～7月6日。期間内にすべての条件を満たした人全員に、「adidas サッカー日本代表 ユニフォーム」をプレゼントする。さらに、2026年秋開催予定のサッカー日本代表戦の観戦チケットを抽せんで合計100組200名にプレゼントするほか、堂安 律選手の直筆サイン入りユニフォームを抽せんで1名にプレゼントする。

観戦チケットの対象試合は、9月24日開催のキリンチャレンジカップ2026(宮城/キューアンドエースタジアム)、9月28日開催のキリンチャレンジカップ2026(広島/エディオンピースウィング広島)、10月1日開催のキリンカップサッカー2026(神奈川/横浜国際総合競技場)、10月5日開催のキリンカップサッカー2026(東京/国立競技場)となる。

条件は、期間中にみずほ銀行の普通預金口座を開設し、2026年7月16日24:00時点で同口座の残高が10万円以上であること、2026年6月2日～7月16日までに指定エントリーフォームからエントリーすること、2026年6月2日～7月16日までに「みずほダイレクトアプリ」を利用すること。キャンペーン詳細・応募条件は特設サイトで確認できる。

ユニフォーム詳細

堂安 律選手のインタビューを公開

同社は、欧州のトップリーグで活躍する日本代表・堂安 律選手のインタビューも公開した。

— 今年、プレーのどの部分を最も伸ばしたいですか？

堂安律選手:「技術などでは特にこれといったものはないです。リーダーとしてチームに勝利をもたらすことです」

—今年、最も注目している選手を教えてください。クラブ/代表/海外含め、理由も含めて挙げられるとしたら誰ですか?

堂安律選手:「俺、堂安律」