BE:FIRST、ワールドショーケースNY公演追加開催決定

6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、世界4都市を巡るワールドショーケース「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」のニューヨーク公演の追加公演を2026年10月22日（木）に開催することを発表した。

本追加公演は、10月23日（金）開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急遽決定したもの。BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」の開催を先月発表。8月にはインドネシア最大級の音楽フェス「LaLaLa Festival 2026」への出演も控えている。さらに、6月12日（金）には世界的アーティスト・ジャネット・ジャクソンとのコラボレーション楽曲「Doesnt Really Matter（Remix）」がサプライズリリース。6月14日（日）にはジャネット・ジャクソンの来日公演「JANET JACKSON JAPAN 2026」にスペシャルゲストとして出演し、コラボパフォーマンスを披露した。こうしたグローバルシーンを見据えた活動を重ねる中で、ニューヨーク公演の追加開催が決定。海外での関心と期待の大きさを印象付けた。

なお、ニューヨーク追加公演のチケットは、AMEXカード先行（先着販売）が現地時間2026年6月16日（火）10:00から6月17日（水）23:59まで、一般販売（先着販売）が6月18日（木）10:00より販売される。詳細は、『BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026』サイトにて。

＜ライブ情報＞

「BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026」

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase

【バンコク】Samyan Mitrtown Hall

2026年9月25日（金）

【台北】Legacy TERA

2026年9月27日（日）

【マニラ】New Frontier Theater

2026年10月3日（土）

【ニューヨーク】

2026年10月22日（木） Racket NYC ※追加公演

2026年10月23日（金） Gramercy Theatre

＜リリース情報＞

Janet Jackson & BE:FIRST

「Doesn't Really Matter （Remix）」

2026年6月12日（金）配信

https://found.ee/janetjacksonxbefirst_doesntreallymatter_remix

Official Website：https://befirst.tokyo/