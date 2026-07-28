BE:FIRST、ATL Jacobプロデュース、Flo Milli参加の新曲配信リリース決定

BMSGに所属する6人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRSTが、2026年7月31日（金）に新曲「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」を配信リリースすることを発表。これに先立ち2026年7月28日（火）8時より、InstagramおよびTikTokにて、楽曲の一部先行配信がスタートする。

【写真】BE:FIRST×ジョナス・ブルー

本楽曲のプロデュースを手掛けるのは、アトランタ出身のプロデューサー／ラッパー／起業家であるATL Jacob。Future、Drake、Nicki Minaj、Lil Baby、Kodak Blackなど、現代ヒップホップシーンを牽引するトップアーティストの作品を手掛けてきた、シーン屈指のヒットメーカー。さらに、フィーチャリングアーティストとしてアメリカ・アラバマ州モービル出身のラッパー／シンガーソングライターFlo Milliが参加。2019年にリリースした「In the Party」「Beef FloMix」のバイラルヒットで世界的な注目を集めた彼女が、楽曲に華やかで危険な彩りを加える。

BE:FIRSTは、「グラミー賞」を主催する「レコーディング・アカデミー」の2026年新会員選出や、8月1日に米アリゾナ州で開催されるダンスの世界大会「Hip Hop International 2026 Final」でのハーフタイムショー出演決定、また8月8日にロサンゼルスで開催される「Head In The Clouds LA 2026」への出演など、世界最高峰の音楽・ダンスシーンで着実に存在感を高めている。世界基準のプロデューサーおよびアーティストを迎えた本作「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」の発表は、彼らのグローバル展開を象徴する重要な一歩となる。

＜リリース情報＞

BE:FIRST

「BRUCE WAYNE feat. Flo Milli, ATL Jacob」

2026年7月31日（金） 配信リリース

BE:FIRST 5th Anniversary Project Official Website：https://befirst.tokyo/5th-anniversary/

Official Website：https://befirst.tokyo/