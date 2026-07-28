新感覚シティポップ・コンピ『TOKYO CITY POP -New Standard-』発売決定

シティポップの新たなスタンダードを提案するコンピレーション・アルバム『TOKYO CITY POP -New Standard-』が、2026年9月23日（水）にリリースされる。
同作は、TOKYOの夜景や首都高ドライブに映える都会的でクールなサウンドを軸にした、CITY POPの「今」を切り取る新定番コンピレーション。海外で再評価されるシティポップ定番曲からフュージョン、ブギー、アイドルポップまで、インバウンド需要も意識した新しい感覚で選曲。企画選曲は音楽ライター／選曲家の栗本斉氏が手掛け、パッケージイラストには永井博氏の作品を使用している。
本作では、シティポップの多面的な魅力を”Sweet Evening”と”Bitter Midnight”の2つのテーマに分けて収録。時代を超えて愛される名曲から、近年海外リスナーからも高い支持を集める楽曲までを網羅し、TOKYOをキーワードに新たなシティポップ像を提案している。
＜リリース情報＞
『TOKYO CITY POP -New Standard-』
発売日：2026年9月23日（水）
CD（2枚組）
品番：MHCL-3178～3179
POS：4547366840643
販売価格：¥3,500（税込み）
カセットテープ（完全生産限定盤）
品番：MHTL-21
POS：4547366840704
販売価格：¥3,500（税込み）
CD（2枚組）
=収録曲=
【DISC 1】Sweet Evening （17曲収録）
1. トーキョー レギー / 高中正義
2. Good Bye Boogie Dance / 杏里
3. DOWN TOWN / EPO
4. DESTINATION / 伊藤銀次
5. 愛は思うまま / 吉田美奈子
6. F・L・Y / スペクトラム
7. Mystical Composer / 菊池桃子
8. サンセット・ロード / 高橋玲子
9. SAY GOODBYE / 佐藤 博
10. ライト・フット / 上田正樹
11. テレフォン・ナンバー / 大橋純子
12. BEST FRIEND / 児島未散
13. 堤防 / 二名敦子
14. LETTER TO NEW YORK / 深町 純
15. クリスタル・ナイト / KAORU
16. Shampoo / とみたゆう子
17. ドリーミング・ラブ / 中原理恵
【DISC 2】Bitter Midnight （17曲収録）
1. 4:00 A.M. / 大貫妙子
2. Juggler / 黒住憲五
3. midnight cruisin' / 濱田金吾
4. I Wanna Be With You / 国分友里恵
5. Imagination / SHŌGUN
6. 真夜中のドア ～ stay with me / 松原みき
7. STEPPIN OUT / 親松敦子
8. ZANZIBAR NIGHT / マリーン
9. TOKYO SPECIAL / 笠井紀美子
10. MIDNIGHT RENDEZVOUS / CASIOPEA
11. Dress Down / 秋元 薫
12. STARLIGHT BALLET / PIPER
13. 昨日からの会釈 / 伊藤美奈子
14. Midnight Pretenders / 亜蘭知子
15. THE TOKYO TASTE / RAJIE
16. SCOTCH AND RAIN / 南 佳孝
17. スカイレストラン / ハイ・ファイ・セット
カセットテープ（完全生産限定盤）
=収録曲=（14曲収録）
【SIDE A】
1. トーキョー レギー / 高中正義
2. Good Bye Boogie Dance / 杏里
3. DOWN TOWN / EPO
4. 愛は思うまま / 吉田美奈子
5. F・L・Y / スペクトラム
6. SAY GOODBYE / 佐藤 博
7. MIDNIGHT RENDEZVOUS / CASIOPEA
【SIDE B】
1. 4:00 A.M. / 大貫妙子
2. Juggler / 黒住憲五
3. ZANZIBAR NIGHT / マリーン
4. Dress Down / 秋元 薫
5. テレフォン・ナンバー / 大橋純子
6. STEPPIN OUT / 親松敦子
7. スカイレストラン / ハイ・ファイ・セット