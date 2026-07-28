新感覚シティポップ・コンピ『TOKYO CITY POP -New Standard-』発売決定

シティポップの新たなスタンダードを提案するコンピレーション・アルバム『TOKYO CITY POP -New Standard-』が、2026年9月23日（水）にリリースされる。

同作は、TOKYOの夜景や首都高ドライブに映える都会的でクールなサウンドを軸にした、CITY POPの「今」を切り取る新定番コンピレーション。海外で再評価されるシティポップ定番曲からフュージョン、ブギー、アイドルポップまで、インバウンド需要も意識した新しい感覚で選曲。企画選曲は音楽ライター／選曲家の栗本斉氏が手掛け、パッケージイラストには永井博氏の作品を使用している。

本作では、シティポップの多面的な魅力を”Sweet Evening”と”Bitter Midnight”の2つのテーマに分けて収録。時代を超えて愛される名曲から、近年海外リスナーからも高い支持を集める楽曲までを網羅し、TOKYOをキーワードに新たなシティポップ像を提案している。

＜リリース情報＞

『TOKYO CITY POP -New Standard-』

発売日：2026年9月23日（水）

CD（2枚組）

品番：MHCL-3178～3179

POS：4547366840643

販売価格：¥3,500（税込み）

カセットテープ（完全生産限定盤）

品番：MHTL-21

POS：4547366840704

販売価格：¥3,500（税込み）

CD（2枚組）

=収録曲=

【DISC 1】Sweet Evening （17曲収録）

1. トーキョー レギー / 高中正義

2. Good Bye Boogie Dance / 杏里

3. DOWN TOWN / EPO

4. DESTINATION / 伊藤銀次

5. 愛は思うまま / 吉田美奈子

6. F・L・Y / スペクトラム

7. Mystical Composer / 菊池桃子

8. サンセット・ロード / 高橋玲子

9. SAY GOODBYE / 佐藤 博

10. ライト・フット / 上田正樹

11. テレフォン・ナンバー / 大橋純子

12. BEST FRIEND / 児島未散

13. 堤防 / 二名敦子

14. LETTER TO NEW YORK / 深町 純

15. クリスタル・ナイト / KAORU

16. Shampoo / とみたゆう子

17. ドリーミング・ラブ / 中原理恵

【DISC 2】Bitter Midnight （17曲収録）

1. 4:00 A.M. / 大貫妙子

2. Juggler / 黒住憲五

3. midnight cruisin' / 濱田金吾

4. I Wanna Be With You / 国分友里恵

5. Imagination / SHŌGUN

6. 真夜中のドア ～ stay with me / 松原みき

7. STEPPIN OUT / 親松敦子

8. ZANZIBAR NIGHT / マリーン

9. TOKYO SPECIAL / 笠井紀美子

10. MIDNIGHT RENDEZVOUS / CASIOPEA

11. Dress Down / 秋元 薫

12. STARLIGHT BALLET / PIPER

13. 昨日からの会釈 / 伊藤美奈子

14. Midnight Pretenders / 亜蘭知子

15. THE TOKYO TASTE / RAJIE

16. SCOTCH AND RAIN / 南 佳孝

17. スカイレストラン / ハイ・ファイ・セット

カセットテープ（完全生産限定盤）

=収録曲=（14曲収録）

【SIDE A】

1. トーキョー レギー / 高中正義

2. Good Bye Boogie Dance / 杏里

3. DOWN TOWN / EPO

4. 愛は思うまま / 吉田美奈子

5. F・L・Y / スペクトラム

6. SAY GOODBYE / 佐藤 博

7. MIDNIGHT RENDEZVOUS / CASIOPEA

【SIDE B】

1. 4:00 A.M. / 大貫妙子

2. Juggler / 黒住憲五

3. ZANZIBAR NIGHT / マリーン

4. Dress Down / 秋元 薫

5. テレフォン・ナンバー / 大橋純子

6. STEPPIN OUT / 親松敦子

7. スカイレストラン / ハイ・ファイ・セット