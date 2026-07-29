Andre & NAOtheLAIZA、新作EPより「E-kanji」配信

Andre & NAOtheLAIZAが、「E-kanji」を7月29日に配信リリースした。

本作は9月にリリースされるD.R.C.のラッパーAndreと、国内ヒップホップシーンで数多くの作品を手掛けてきたプロデューサー／エンジニアNAOtheLAIZAによる共作EP『I'm Ready』に収録されている楽曲。2000年代のヒップホップ／R&Bを彷彿とさせる中毒性の高いシンセフレーズへのオマージュと、現行ヒップホップの重厚なサウンドを融合させた NAOtheLAIZAのビート。そこにAndreは、充実した日々と何ひとつ不満のない現在の心境を、ナルシシズムすら感じさせる圧倒的な自信と卓越したスキルでラップに落とし込んでいる。

制作ではAndreがスタジオで何気なく口ずさんだメロディーとリリックをそのままフックに採用。「いい感じ」という印象的なフレーズも、その場の空気から自然と生まれた。ラップ、ビートともに即興的なスタジオセッションから誕生した「E-kanji」は、AndreとNAOtheLAIZAならではの化学反応と確かな実力を凝縮した一曲となっている。

＜リリース情報＞

Andre & NAOtheLAIZA

「E-kanji」

配信中

https://linkco.re/9eC5YPE3

Andre & NAOtheLAIZA

EP『I'm Ready』

8月下旬〜9月上旬リリース予定