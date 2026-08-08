「父にTUBEのある曲を最後まで聴かせてあげたい」――15日に放送される日本テレビの音楽番組『ミュージックサプライズ』(15:00～ ※関東ローカル)で、TUBEが娘から寄せられた願いをかなえるため京都へ。元気をなくした父親に、亡き妻との思い出の曲をサプライズで届ける。

TUBEと依頼者

TUBE、亡き妻との思い出の曲を父へ

この番組は「元気がないあの人を励ましたい」「あの人を笑顔にしたい」という一般視聴者の依頼を受け、番組がアーティストと直接交渉。ターゲットのもとを訪れ、その人にぴったりの音楽をサプライズでプレゼントし、音楽の力で笑顔に変わる瞬間を映し出す。

TUBEに届いたのは、京都で農家を営む家族の娘からの「父にTUBEのある曲を最後まで聴かせてあげたい」という依頼。元気をなくしている父のため、TUBEが実際に京都を訪れ、亡き妻との思い出の曲をサプライズで披露する。

TUBEが来ることをまったく知らない父親に仕掛けるのは、WEST.の濱田崇裕。父親が外出している間に、農家を営む実家を急ピッチで一日限りの特設ステージへと変えていく。

何も知らずに帰宅した父親は、目の前に現れたTUBEにどんな反応を見せるのか。サプライズを通して、父と娘の絆も描かれる。

仲宗根泉、失恋を引きずる女性に“あの名曲”

一方、HYの仲宗根泉は、東京で失恋した人たちに少しでも元気になってもらおうと、パフェを振る舞うサービスを行っているカフェへ。沖縄出身の失恋を引きずる女性に、仲宗根が多くの人々の共感を集めてきた“あの名曲”をサプライズでプレゼントする。

仕掛け人を務めるのは、乃木坂46の元メンバー・松村沙友理。失恋の傷を抱える女性を、仲宗根の歌声は笑顔にすることができるのか。