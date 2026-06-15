「絶妙のチームワークがあって……」フリーアナウンサーの有働由美子が、5日に放送されたニッポン放送『うどうのらじお』(毎週金曜15:30～)で、嵐について語った。

有働由美子

「ひとつの時代に『。』がつく感じがした」

5月31日をもってグループとしての活動を終了した嵐。有働は、「なんか絶妙のチームワークがあって」と紅白歌合戦や式典などで共演したことを回顧し、「5人だと、誰が出て誰がつなぐかが、すごい難しいと思う」としたうえで、「パッて何か起きたときに、ちょっと遠慮したりかぶったりするじゃないですか。その辺とかも絶妙で」と評した。

続けて、「それはやっぱり5人のチームワークっていうか、仲の良さもあるんですけど、個人だけじゃなくてプロフェッショナルだからだなっていう」と絶賛。「プロだからこそ、ここの空間、今この“0.何秒”をどうするかを5人でパッて察知できて、誰かが出るだろうっていう信頼感みたいなものがある」と明かした。

そして、「国民的アイドルとかって、ちょっと難しくなってきたじゃないですか、時代的に」と述べ、「嵐が本当にギリギリ、おじいちゃんからおばあちゃんまで毎日見てたなという世代なんじゃないかと思って。ひとつの時代に『。』(マル)がつく感じがしました」と表現していた。