ロッテ、DｅＮＡを逆転しリード
2回に先制を許したロッテは、4回にDｅＮＡが追いつき、5回にはDｅＮＡが勝ち越したが、その裏にロッテが怒涛の3得点で逆転。N・ソト、上田のホームランが飛び出し、山口も2打点を挙げる活躍。6回終了時点でロッテが4-2とリードしている。
【スタメン】
ロッテ: 1(遊)友杉 篤輝 2(捕)佐藤 都志也 3(右)西川 史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)安田 尚憲 6(左)山口 航輝 7(指)Ｇ・ポランコ 8(中)山本 大斗 9(二)上田 希由翔 10(投)Ｓ・ロング
ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(左)勝又 温史 3(一)佐野 恵太 4(三)筒香 嘉智 5(指)宮﨑 敏郎 6(右)度会 隆輝 7(捕)松尾 汐恩 8(遊)宮下 朝陽 9(二)三森 大貴 10(投)尾形 崇斗
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|巨人
|63
|34
|27
|2
|.557
|-
|2
|阪神
|61
|33
|27
|1
|.550
|0
|3
|ヤクルト
|63
|33
|29
|1
|.532
|1
|4
|DeNA
|63
|26
|35
|2
|.426
|8
|5
|広島
|60
|22
|35
|3
|.386
|10
|6
|中日
|63
|21
|41
|1
|.339
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|64
|39
|23
|2
|.629
|-
|2
|ソフトバンク
|62
|37
|25
|0
|.597
|2
|3
|日本ハム
|65
|36
|29
|0
|.554
|4
|4
|オリックス
|63
|34
|28
|1
|.548
|5
|5
|ロッテ
|63
|30
|31
|2
|.492
|8
|6
|楽天
|62
|23
|38
|1
|.377
|15