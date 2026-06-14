ロッテ、DｅＮＡを逆転しリード

2回に先制を許したロッテは、4回にDｅＮＡが追いつき、5回にはDｅＮＡが勝ち越したが、その裏にロッテが怒涛の3得点で逆転。N・ソト、上田のホームランが飛び出し、山口も2打点を挙げる活躍。6回終了時点でロッテが4-2とリードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉 篤輝 2(捕)佐藤 都志也 3(右)西川 史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)安田 尚憲 6(左)山口 航輝 7(指)Ｇ・ポランコ 8(中)山本 大斗 9(二)上田 希由翔 10(投)Ｓ・ロング

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名 達夫 2(左)勝又 温史 3(一)佐野 恵太 4(三)筒香 嘉智 5(指)宮﨑 敏郎 6(右)度会 隆輝 7(捕)松尾 汐恩 8(遊)宮下 朝陽 9(二)三森 大貴 10(投)尾形 崇斗

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