ロッテ、DｅＮＡを逆転しリード

2回に先制を許したロッテは、4回にDｅＮＡが追いつき、5回にはDｅＮＡが勝ち越したが、その裏にロッテが怒涛の3得点で逆転。N・ソト、上田のホームランが飛び出し、山口も2打点を挙げる活躍。6回終了時点でロッテが4-2とリードしている。

【スタメン】

ロッテ: 1(遊)友杉　篤輝 2(捕)佐藤　都志也 3(右)西川　史礁 4(一)Ｎ・ソト 5(三)安田　尚憲 6(左)山口　航輝 7(指)Ｇ・ポランコ 8(中)山本　大斗 9(二)上田　希由翔 10(投)Ｓ・ロング

ＤｅＮＡ: 1(中)蝦名　達夫 2(左)勝又　温史 3(一)佐野　恵太 4(三)筒香　嘉智 5(指)宮﨑　敏郎 6(右)度会　隆輝 7(捕)松尾　汐恩 8(遊)宮下　朝陽 9(二)三森　大貴 10(投)尾形　崇斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 63 34 27 2 .557 -
2 阪神 61 33 27 1 .550 0
3 ヤクルト 63 33 29 1 .532 1
4 DeNA 63 26 35 2 .426 8
5 広島 60 22 35 3 .386 10
6 中日 63 21 41 1 .339 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 64 39 23 2 .629 -
2 ソフトバンク 62 37 25 0 .597 2
3 日本ハム 65 36 29 0 .554 4
4 オリックス 63 34 28 1 .548 5
5 ロッテ 63 30 31 2 .492 8
6 楽天 62 23 38 1 .377 15