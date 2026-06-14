「この映画は本当に映画の神様に恵まれているなと思っています」――。柄本佑が、主演映画『メモリィズ』への思いを語った。公開直前にはトライベッカ映画祭での受賞という嬉しい知らせも届き、「ささやかだけれどふくよかな映画」のさらなる広がりに期待を寄せている。

柄本佑 =オフィシャル提供

坂西未郁監督がトライベッカ映画祭で優秀新人長編監督賞を受賞

N.Yのトライベッカ映画祭にてフィクション部門最優秀新人長編監督賞を受賞した映画『メモリィズ』の公開記念舞台挨拶が13日に都内で開催され、柄本佑、イッセー尾形、香椎由宇、坂西未郁監督が登壇した。

満員御礼で実施されたこの日、主人公・雄太を演じた柄本は「初日の昨日に本当に嬉しいニュースも入ってきて。この映画は本当に映画の神様に恵まれているなと思っています」と、日本人としては初となる最優秀新人長編監督賞を受賞した坂西監督を祝福した。

そんな祝福ムードの中、坂西監督は「初監督をしたという感覚よりも、プロデューサーの方、スタッフの方、キャストの方にすごく助けられながら本作は誕生し、そうしてみんなで作れた作品を皆さんに観てもらえて。それをとにかく嬉しく思っています」と念願の封切りに笑顔を浮かべた。

柄本佑が『メモリィズ』のさらなる反響に期待

坂西監督と柄本には、通った高校が実は同じというまさかの奇遇もある。柄本は「初監督というのは聞いていましたが、まさか高校の後輩だとは……。年齢的には6つ下で世代は被っていませんが、通った高校は一緒。僕らが通った高校は独特な空気のある学校だったので、坂西監督を見ていると『似ているところがあるな……』みたいな。最初からフィーリングが合うところがあった」と笑った。

最後に、柄本は「今日はマイケルではなくて、本作を観に来てくださってありがとうございます。最近の映画は宇宙で戦ったり、3時間弱だったりみたいなものが主流になっています。そんな中で、本作のようにささやかだけれどふくよかな映画が生まれたというのは、僕の中では必然のような気がしています。この映画はトライベッカで賞も取りましたので、さらに良いところまで飛ばしていただけたらと思います」とさらなる反響に期待していた。

(C)2026LittleMore