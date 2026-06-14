沖縄県辺野古沖で起きたボート転覆事故からまもなく3カ月。日本テレビ系ニュース番組『news zero』(毎週月～木曜23:00～、金曜23:59～)では、キャスターの櫻井翔が、亡くなった高校生・武石知華さんの遺族を取材した模様を、15日に放送する。

同事故は3月16日、沖縄県名護市辺野古沖で発生。研修旅行で訪れていた同志社国際高校の生徒らが乗った小型ボート2隻が転覆し、高校2年の武石知華さん(17)と船長の2人が死亡した。

『news zero』公式Instagramでは、「真実を知りたい」と願う遺族に、櫻井が取材を行ったことを告知。知華さんの母は櫻井に対して、「尊い命に対して、もうちょっと何かできることがあったのではないか…」と心境を吐露している。

コメント欄では「ご遺族もお辛いなか、取材に応じて下さったんですね。皆さん“二度とこんなことが起きないように”と仰いますが､一度も起きてはいけません！どこの誰がではなく安全を確認しなかった関係先全てに責任があると思います。本当に悲しいです。知華さんのご冥福をお祈りします。櫻井キャスター、取材ありがとうございます」といった声が寄せられている。

遺族はnoteで情報発信を行っているが、その中で知華さんの姉による投稿では「(知華さんは)嵐のラストツアーも楽しみにしてたよね。ライブ配信あるかなって楽しみにしてたよね。一緒に見たかったな」と、妹への思いをつづっている。