有名戦国武将から続く大金持ち一族の女性が「家を分散する」理由にスタジオ震撼

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#121が7日に配信された。

夫と不動産運営やM&Aの会社を経営する安田衣里さんが登場

番組では、「華麗なるセレブママの世界! ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル!」と題し、規格外の財力と驚きの生活を送る3人のセレブママが大集合。彼女たちの豪華な自宅や、夫婦の知られざる生活に迫った。

番組前半には、夫と不動産運営やM&Aの会社を経営する安田衣里さんが登場。東京・田園調布にある6LDKの大豪邸を披露した。なんとこの豪邸は草なぎ剛主演の『終幕のロンド -もう二度と、会えないあなたに-』らドラマのロケなどに使用するハウススタジオとして貸し出しており、その結果年間2～3000万円の“お小遣い”を稼いでいると告白。

さらに、現在埼玉県にプール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることや、30万円で映画館を貸し切ったことなど、規格外のセレブぶりを語りスタジオを驚かせる。

また、有名戦国武将から続く大金持ち一族である安田さんは、過去に「誘拐は2回経験していて、新聞にも載った」「サマースクールに行ったら父が脅されて、『権利書を渡さないと娘さんは帰せない』ということで4カ月アメリカにいたことがある」「家を分散するのは一箇所にとどまりすぎると誘拐される恐れがあるというのも一つの理由」という衝撃の過去を告白し、スタジオを震え上がらせる。

そんな安田さんだが、夫の和平さんとの出会いは、彼が売れない舞台俳優で「(今はなくなってしまった)お台場の大江戸温泉にほぼ住んでいた」というどん底の時代だったと告白し、さらにスタジオを驚かせた。

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ﾟ。 ななにー 地下ABEMA

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「まとめて買ったからわからない…」

華麗なるセレブママの

1億円以上のアクセサリーとは！？



🩷💛💚ななにー💚💛🩷 — ABEMA(アベマ) (@ABEMA) June 5, 2026