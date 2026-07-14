ロッテ西川史礁、オールスターで対戦したい選手は…「みんな、投げた瞬間にキャッチャーミットに届いているような感覚だと言っていた」

ABEMAの番組『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』が7日に配信された。
ライデル・マルティネスと対戦したい理由
初選出を果たしたロッテ・西川史礁が中継で生出演し、インタビューを実施。初選出の心境について、西川は「ファン投票という形で出たかったのですごく嬉しいです」と笑顔を見せた。
また、“オールスターゲームで対戦したい選手”には、巨人のライデル・マルティネスを挙げ、「みんな、投げた瞬間にキャッチャーミットに届いているような感覚だと言っていたので、一度立ってみたいと思いました」とコメント。
さらに、「オールスターに向けた公約」を問われると、「全打席ホームランを狙っていきます」と力強く宣言し、ファンへ向けて「全力プレーで頑張りますので応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。
【編集部MEMO】
ABEMAは、プロ野球のスター選手たちが一堂に会する『マイナビオールスターゲーム2026』を、7月28日、29日の2日間にわたり生中継。『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』では、元プロ野球選手・杉谷拳士氏とテレビ朝日の武隈光希アナウンサーが東京ドームとZOZOマリンスタジアムを結び、ファン投票結果を速報で発表。ファン投票で選出されたばかりの選手たちへ生インタビューを実施し、喜びの声やオールスターゲームへの意気込みを届けたほか、杉谷氏が独自に考える“夢のオールスターオーダー”や、『マイナビオールスターゲーム2026』の見どころなどを届けた。