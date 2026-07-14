ロッテ西川史礁、オールスターで対戦したい選手は…「みんな、投げた瞬間にキャッチャーミットに届いているような感覚だと言っていた」

ABEMAの番組『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』が7日に配信された。

『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

ライデル・マルティネスと対戦したい理由

初選出を果たしたロッテ・西川史礁が中継で生出演し、インタビューを実施。初選出の心境について、西川は「ファン投票という形で出たかったのですごく嬉しいです」と笑顔を見せた。

また、“オールスターゲームで対戦したい選手”には、巨人のライデル・マルティネスを挙げ、「みんな、投げた瞬間にキャッチャーミットに届いているような感覚だと言っていたので、一度立ってみたいと思いました」とコメント。

さらに、「オールスターに向けた公約」を問われると、「全打席ホームランを狙っていきます」と力強く宣言し、ファンへ向けて「全力プレーで頑張りますので応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。