「次の日本代表の一番後ろを投げる」と杉谷拳士が語る若手ピッチャーとは

ABEMAの番組『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』が7日に配信された。

『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』場面カット (C)AbemaTV,Inc.

日本ハム・柳川大晟投手を抑えに指名

番組後半、杉谷拳士氏が独自に考える“夢のオールスターオーダー”を発表。セ・リーグでは、阪神・森下翔太を1番に起用し、「一番見たい選手を最初に打席に立たせたい」「最多得票の森下選手にたくさん打席に立ってもらいたいという思いで、1打席目は森下選手」とコメントした。

続いてパ・リーグでは、日本ハム・水野達稀を1番に起用し、「この選手が今後の日本代表、次のオリンピックを決める一打を打つ」「世界で戦うべくして生まれた男ですよ」と大絶賛。さらに、「オリンピック、WBCの勝負の一打、水野選手が絶対打ってくれる」と、太鼓判を押した。

また、投手では日本ハム・柳川大晟投手を抑えに指名し、「次の日本代表の一番後ろを投げる柳川選手を、日本中のファンの皆さんに見てもらいたい」「今後のオリンピック、次のWBCで一番抑えをやっているんだってことを言い切ります!」と力説するなど、自身が期待する“未来の侍ジャパン”について熱く語った。