ABEMAの番組『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』が7日に配信された。

  • 『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

日本ハム・柳川大晟投手を抑えに指名

番組後半、杉谷拳士氏が独自に考える“夢のオールスターオーダー”を発表。セ・リーグでは、阪神・森下翔太を1番に起用し、「一番見たい選手を最初に打席に立たせたい」「最多得票の森下選手にたくさん打席に立ってもらいたいという思いで、1打席目は森下選手」とコメントした。

続いてパ・リーグでは、日本ハム・水野達稀を1番に起用し、「この選手が今後の日本代表、次のオリンピックを決める一打を打つ」「世界で戦うべくして生まれた男ですよ」と大絶賛。さらに、「オリンピック、WBCの勝負の一打、水野選手が絶対打ってくれる」と、太鼓判を押した。

また、投手では日本ハム・柳川大晟投手を抑えに指名し、「次の日本代表の一番後ろを投げる柳川選手を、日本中のファンの皆さんに見てもらいたい」「今後のオリンピック、次のWBCで一番抑えをやっているんだってことを言い切ります!」と力説するなど、自身が期待する“未来の侍ジャパン”について熱く語った。

【編集部MEMO】
ABEMAは、プロ野球のスター選手たちが一堂に会する『マイナビオールスターゲーム2026』を、7月28日、29日の2日間にわたり生中継。『プロ野球 マイナビオールスターゲーム2026 速報! ファン投票結果発表SP』では、元プロ野球選手・杉谷拳士氏とテレビ朝日の武隈光希アナウンサーが東京ドームとZOZOマリンスタジアムを結び、ファン投票結果を速報で発表。ファン投票で選出されたばかりの選手たちへ生インタビューを実施し、喜びの声やオールスターゲームへの意気込みを届けたほか、杉谷氏が独自に考える“夢のオールスターオーダー”や、『マイナビオールスターゲーム2026』の見どころなどを届けた。

「次の日本代表の一番後ろを投げる」と杉谷拳士が語る若手ピッチャーとは
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