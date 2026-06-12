広島、坂倉のタイムリーで1点リード

3回表、広島の坂倉将吾選手がタイムリーを放ち、この回に挙げた1点を守り切っている。6回を終えて広島が1-0と楽天をリード。投手戦の様相を呈しており、試合は終盤へ向かう。

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