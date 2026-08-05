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2026.08.05 18:00 京セラドーム大阪
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OUT
7番 宜保 翔 セカンドゴロ 3アウト
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6番 中川 圭太 ショートゴロ 2アウト
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OUT
5番 来田 涼斗 ライトフライ 1アウト
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OUT
8番 堀内 謙伍 ショートフライ 3アウト
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OUT
7番 平良 竜哉 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 浅村 栄斗 セカンドフライ 2アウト
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5番 村林 一輝 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 紅林 弘太郎 レフトフライ 3アウト
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OUT
楽0-1オ
3番 西川 龍馬 センターホームラン オリックス得点！ 楽 0-1 オ
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OUT
2番 山中 稜真 ショートファウルフライ 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 3アウト
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OUT
3番 佐藤 直樹 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト
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