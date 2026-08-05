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2026.08.05 18:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 2 0
オリックス 1 0 1 1 0
  • OUT

    7番 宜保 翔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 来田 涼斗 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    8番 堀内 謙伍 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    7番 平良 竜哉 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 浅村 栄斗 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 紅林 弘太郎 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    楽0-1オ

    3番 西川 龍馬 センターホームラン オリックス得点！ 楽 0-1 オ

  • OUT

    2番 山中 稜真 ショートファウルフライ 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｃ・マッカスカー センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 佐藤 直樹 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 空振り三振 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 セカンドゴロ 1アウト

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