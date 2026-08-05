中日 vs ヤクルト 2026年8月5日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ヤクルト ヤ 0 0 0 1 中日 中 2 2 2 0 1回裏 中日の攻撃 OUT 6番 Ｊ・ボスラー 見逃し三振 3アウト

OUT 1塁ランナー細川 成也 盗塁成功 ランナー：2塁

OUT 5番 石川 昂弥 センターフライ 2アウト

OUT ヤ0-2中 4番 Ｍ・サノー ライト犠牲フライ 中日得点！ ヤ 0-2 中 1アウト ランナー：1塁

OUT ヤ0-1中 3番 細川 成也 ライトヒット 中日得点！ ヤ 0-1 中 ランナー：1、3塁

OUT ピッチャー 山野 太一がファンブル ランナー：1、2塁

OUT 2番 村松 開人 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁

OUT 1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁 1回表 ヤクルトの攻撃 OUT 3番 鈴木 叶 セカンドゴロ 3アウト

OUT 2番 Ｄ・サンタナ ファーストフライ 2アウト

OUT 1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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