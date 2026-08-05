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2026.08.05 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
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OUT
6番 Ｊ・ボスラー 見逃し三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー細川 成也 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 センターフライ 2アウト
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OUT
ヤ0-2中
4番 Ｍ・サノー ライト犠牲フライ 中日得点！ ヤ 0-2 中 1アウト ランナー：1塁
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OUT
ヤ0-1中
3番 細川 成也 ライトヒット 中日得点！ ヤ 0-1 中 ランナー：1、3塁
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OUT
ピッチャー 山野 太一がファンブル ランナー：1、2塁
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OUT
2番 村松 開人 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁
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OUT
1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 鈴木 叶 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 Ｄ・サンタナ ファーストフライ 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 1アウト
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