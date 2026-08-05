「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます

※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください

2026.08.05 18:00 バンテリンドーム ナゴヤ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ヤクルト 0 0 0 1
中日 2 2 2 0

  • OUT

    6番 Ｊ・ボスラー 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー細川 成也 盗塁成功 ランナー：2塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 センターフライ 2アウト

  • OUT

    ヤ0-2中

    4番 Ｍ・サノー ライト犠牲フライ 中日得点！ ヤ 0-2 中 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    ヤ0-1中

    3番 細川 成也 ライトヒット 中日得点！ ヤ 0-1 中 ランナー：1、3塁

  • OUT

    ピッチャー 山野 太一がファンブル ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 村松 開人 ピッチャーエラー ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 鈴木 叶 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 Ｄ・サンタナ ファーストフライ 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ピッチャーゴロ 1アウト

(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.