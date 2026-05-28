松屋フーズは6月2日10時、「溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ」を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。

溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ

溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグは、3種類のチーズの濃厚なコクと、ジューシーなハンバーグの肉汁を楽しめるスペシャルメニュー。鉄板で焼き上げたハンバーグの旨みをさらに引き立てる松屋特製ソースは、王道の「デミソース」と、にんにくの旨味がクセになる「うまトマソース」の2種類から選べる。

「溢れる3種の濃厚チーズINデミハンバーグ」(定食:1,090円/単品:990円)、「溢れる3種の濃厚チーズINデミチーズハンバーグ」(定食:1,290円/単品:1,190円)、「溢れる3種の濃厚チーズINデミたまハンバーグ」(定食:1,190円/単品:1,090円)、「溢れる3種の濃厚チーズINデミたまチーズハンバーグ」(定食:1,390円/単品:1,290円)、「溢れる3種の濃厚チーズINうまトマハンバーグ」(定食:1,180円/単品:1,080円)、「溢れる3種の濃厚チーズINうまトマチーズハンバーグ」(定食:1,380円/単品:1,280円)のラインアップが展開される。

溢れる3種の濃厚チーズINハンバーグ 商品ラインアップ

なお、持ち帰り可能で、持ち帰りの場合はみそ汁に別途料金が必要となる。