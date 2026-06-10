ファミリーマートは6月9日、おにぎり専門店ぼんご監修による2種類のおむすび「大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(348円)と「大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(358円)全国のファミリーマートで発売した。

「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(348円)/「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(358円)

「ぼんご」監修シリーズに新作

2025年3月に登場した「ぼんご監修手巻おむすび」は、同年8月発売の「大きなおむすび」シリーズ、同年11月発売の「ごちむすび」シリーズと合わせ、累計販売数が1,500万食を突破するヒットを記録している。

今回、定番手巻おむすびの1.5倍サイズの大きなおむすびシリーズから、ぼんご監修の新作おむすびが登場する。

「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたたきと生たらこ」(348円)

大きなおむすび まぐろたたきと生たらこは、「まぐろたたき」と、ぼんごで人気の「生たらこ」の2種類の具材を組合せたおむすび。まぐろたたきにはほのかにわさびの辛味を利かせ、マヨネーズでコクを出したぼんご流の仕立てに。まぐろの旨味と、生たらこの満足感が楽しめる一品。

「ぼんご監修 大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズ」(358円)

大きなおむすび 鳥唐揚げマヨネーズは、ぼんご人気具材の「鳥唐揚マヨネーズ」をイメージした商品。醤油の旨味を下味にしっかりと付けた鳥唐揚げに甘辛いタレを絡めることで、マヨネーズのコクと相まって、ごはんがどんどん食べ進む味わいを再現した。

右近由美子さんが監修商品のこだわりを語る

おにぎり ぼんご女将の右近由美子さんは、「『大きなおむすび』シリーズは、ぼんごと同じくらいのごはんのボリュームがあって、お客さまに『お腹いっぱい食べてほしい』という私の想いにぴったりだと感じていました。ですので、今回は迷わずこの『大きなおむすび』で監修させていただきました」とコメント。

また、まぐろたたきと生たらこについては、「私も大好きな組み合わせです!」とし、「うちでは『ねぎとろ』を用意していますが、ネギが苦手な方は抜けるようになっています。今回はあえてシンプルな『まぐろたたき』にし、そこに『生たらこ』を合わせ、一口目から最後まで贅沢な味わいが続くようにしました」と説明した。

鳥唐揚げマヨネーズについては、「しっかり濃く味付けしたお肉がポイントになってくるのですが、下味の付け方やマヨネーズとのバランスに驚きました。これは『自信を持っておすすめできる!』と感心したほどです」とコメント。さらに、「この監修商品を手にとった方が、少しでも幸せな気持ちになって、おむすび文化の良さを感じていただけたら、と思っております」と思いを語った。

「親子おむすび教室」全国で開催

同社は地域社会とのあたたかい繋がりを育む「ファミマこども食堂」の取り組みとして、右近由美子さんを招き、「親子おむすび教室」を全国の店舗で開催している。2026年5月17日に愛媛県(ファミリーマートAコープいよ店)で開催された教室では、ごはんの湯気とふわりと広がる良い香りに包まれる中、右近さんから「おいしくなあれ」と愛情を込めてやさしく握る秘伝のコツを教わった。参加した家族からは、「こどもの笑顔をたくさん見ることができました。右近さんに教わったおむすびをまた家でも作りたいと思います」「新鮮な体験を通して、家族の絆がより深まりました」などの感想が寄せられた。

親子おむすび教室の様子

7月26日には、「ファミリーマート吹田栄通り商店会店」(大阪府吹田市)で親子おむすび教室を開催する。申し込みは店頭で受け付ける。