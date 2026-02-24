花屋の店先が、人生の分岐点だった――。きょう24日(19:00～)放送の『踊る!さんま御殿!!』2時間スペシャルに出演する勝地涼が、“実家”がつないだ芸能界への扉を明かす。

今回は、「実家がお店をやっている有名人」が集結。実家が花屋の勝地は、その花屋がドラマの撮影現場になった際にたまたま店にいたところをスカウトされ、芸能界入りしたといい、「花屋じゃなかったらこの仕事をしていないので感謝しています」と語る。

また、芸能界につながりの深い花屋の息子ということで、さまざまな有名人に顔を覚えてもらえたり、かわいがってもらえたというエピソードも明かす。

ボクシング世界3階級制覇王者の中谷潤人は、実家のお好み焼き居酒屋に来ていた常連客からの勧めでボクシングを始めた。さらに、ボクシングを始める前には、別の常連から空手を勧められたものの「1回も勝てなかった」と明かし、世界王者の意外な原点に一同驚かされる。

このパートではほかにも、岩崎ひろみ、大家志津香、加藤諒、城咲仁、瀧本誠、武田航平、ナジャ・グランディーバ、長谷川雅紀(錦鯉)、真琴つばさ、宮本亞門が登場。

「力士の意外なお悩み告白」パートでは、熱海富士、阿炎、一山本、宇良、式守伊之助、翔猿、友風、豊昇龍、御嶽海、若元春、嵐翔真、紺野美沙子、はなわが出演する。

勝地涼は、1986年8月20日生まれ、東京都出身。2000年に俳優デビュー。映画『亡国のイージス』での演技が評価され、日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し注目を集めた。その後も映画、ドラマ、舞台と幅広く活動。NHK連続テレビ小説『あまちゃん』での“前髪クネ男”でも話題となり、個性的な役柄からシリアスな人物像まで自在に演じ分ける実力派として存在感を示している。

