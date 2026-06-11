乃木坂46賀喜遥香「簡単なように見えてカッコよく踊るのが…」バスラで一番練習した“シングル曲”とは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。6月4日（木）の放送では、5月19日（火）～5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」（以下、バスラ）の振り返り授業をお届け！ 本記事では、バスラ1日目＆2日目で印象に残った楽曲について語った模様を紹介します。

＜リスナーからのメッセージ＞

「バスラ2日目が終了した直後にメールを送っています。笑いあり、涙ありのライブで最高に楽しかったです！『乃木坂46とファン』のブロックでは、遥香先生が無双していましたね（笑）。また、楽曲『真夏日よ』では、去年の『真夏の全国ツアー』を思い出しながら全力でコールしました！ もちろん“カッキーン！”も（笑）。遥香先生が、バスラで特に印象に残っている曲などがあれば教えてほしいです！」（兵庫県）

◆バスラ1日目＆2日目で印象に残った曲は？

賀喜：うわぁどうしよう……そんなの全部なんですよ（笑）。まず1日目から振り返ると……正直“全部”だけど、特に印象に残っているのは「でこぴん」とか。（1期生の）高山一実さんのポジションに入らせていただいて、高山さんの衣装を着て披露したのがめっちゃうれしかった！

あとは「ジャンピングジョーカーフラッシュ」も、バスラ特別仕様だったんですよ。センターの筒井あやめちゃんの煽りが、いつもより超マシマシで「みんな！ 声出していこうぜ～!!」みたいな感じでやったのが楽しかったし、「夜明けまで強がらなくてもいい」も思い入れが深い曲だから、披露できてうれしかった。

2日目では「人は夢を二度見る」を披露しましたね。これは、3期生の山下美月さんと久保史緒里さんのダブルセンターの楽曲ですけど、今回はキャプテンで3期生の梅澤美波さんが務めてくださったんですよ。エモい！

この一言で片付けたくはないんですけど、このタイミングで美波さんが“それでも 人は夢を二度見る”って歌うことの意味とか……めちゃくちゃ沁みました。そして、「これからもう一度、新しく梅澤美波さんとして夢を見てください」という気持ちと、「乃木坂46としても夢を見ます！」という気持ちもあって、めっちゃ良かったですね。

バラエティブロックも（池田）瑛紗ちゃんが軸となってすごく頑張っていて、めっちゃ好きだったし……いっぱいしゃべれちゃう（笑）！

◆「制服のマネキン」への想い

2日目の始まりが「制服のマネキン」だったんです。1日目も披露させていただいて、2日目も1曲目に披露させていただいて、私たちにとっても大事な曲だけど、乃木坂46のライブを昔から見てきたスタッフさんやマネージャーさんの話を聞くと、本当に「制服のマネキン」にかける想いがすごいんです。ずっと大切にされてきた曲なんだなって……。

だからこそ、改めて「オリジナルをやろう」っていうか。先輩方の踊っている動画を見て、自分たちの癖が出てきちゃうところも直して、全員で揃えて「これが乃木坂46だ」というのを見せようっていうことで、みんなで一番練習した曲だったなって思います。

――「制服のマネキン」（乃木坂46）をオンエア♪

賀喜：振り付けが、簡単なように見えて難しいんですよ。カッコよく踊るのが難しかったんですけど、それを3期生さんから6期生ちゃんまで、みんな踊れるように練習した思い出深い曲です。

この曲でバスラの2日目を始められたのがうれしいですし、改めて、私たちが参加した曲はもちろんですけど、こういう今までの乃木坂46をつくってきた要素、楽曲、そのすべてをこれから先もつないでいって、バスラもずっと続けていけたらいいなって思えた3日間でした。

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info