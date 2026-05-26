スターバックス コーヒー ジャパンは5月27日、日本上陸30周年記念の第2弾として、初夏のひとときを彩る限定フードおよび限定グッズを発売する。植物由来の素材で仕上げたプラントベースフードや、夏気分を盛り上げる日常使いしやすいMDがラインナップされている。

プラントベースフード

初夏を彩るプラントベースフードのラインナップ

軽やかで爽やかな味わいのプラントベースフード全5品が登場する。一部商品には、形やサイズを理由に廃棄されてしまうバナナを活用して食品ロス削減につなげる取り組みである「もったいないバナナ」を使用し、素材のおいしさを余すことなく仕上げたという。

「バナナ&キャラメルケーキ」(540円)は、サクサク食感のクランチ生地に、もったいないバナナの果肉とバナナピューレを合わせたなめらかなムースを重ねたデザート。ひと口食べると中から深みのあるキャラメルソースがとろりと広がる仕様で、プラントベースながらご褒美感のある味わいに仕立てたという。

バナナ&キャラメルケーキ 540円

続く「バナナチョコドーナツ」(310円)は、やさしいバナナの味わいとチョコの相性の良さをシンプルに楽しめる一品となっている。

バナナチョコドーナツ 310円

さらに、ワンハンドフードとして「タコス サラダラップ」(530円)も登場する。タコスの旨味とアボカドや彩り豊かな野菜を楽しめるメキシカン風のサラダラップに仕上がっているとのことだ。

タコス サラダラップ 530円

夏気分を上げる30周年限定グッズ

日常使いしやすく、夏らしいデザインを施した限定グッズが5月27日より店頭に並ぶ。

夏気分を上げる30周年限定グッズ

まず登場するのが、30周年を記念する特別なセット商品である「STARBUCKS MyFirstBottleSet(ドリンクチケット3枚付)」(6,000円)だ。リッドにロック機能があるスターバックスらしいカップ形状のステンレスボトルに、3枚のドリンクチケットが付随する。ボトルは真空二重構造ステンレスで保温・保冷性に優れており、チケットは5月27日から11月22日までの期間、店内飲食500円、ToGo491円までのドリンクと交換できるという。

STARBUCKS MyFirstBottleSet(ドリンクチケット3枚付) 6,000円

STARBUCKS MyFirstBottleSet(ドリンクチケット3枚付) 6,000円

夏のドリンクシーンをポップに彩るアイテムとして、「カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ 710ml」(850円)が用意された。リズミカルに描かれたバナナモチーフが、夏らしい爽快感を演出する。

カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナ 710ml 850円

このコールドカップとセットでのみ販売されるのが、「ユーザブルカップ専用ストローキャップベアリスタバナナ」(セット価格1,450円)だ。バナナにちょこんと座ったベアリスタが愛らしく、ストローに取り付けるだけでドリンクを楽しく演出するという。

ユーザブルカップ専用ストローキャップベアリスタバナナ セット価格1,450円

カラーチェンジングリユーザブルコールドカップバナナセット

色展開が豊富な「ステンレスTOGOボトルグリッター ブルー473ml」(5,350円)、「ステンレスTOGOボトルグリッター グリーン473ml」(5,350円)、「ステンレスTOGOボトルグリッター イエロー473ml」(5,350円)、「ステンレスTOGOボトルグリッター ピンク473ml」(5,350円)は、好みに合わせて選べるグリッター加工のステンレスボトルとなっている。ボタンを右にスライドさせて押し込むことでフタが開くロック機能付きで、漏れ防止構造や優れた保温・保冷性を備えているという。

ステンレスTOGOボトルグリッター 各5,350円

ちょっとしたお出かけに重宝する「メッシュバッグスモールグリーン」(2,000円)は、涼し気なメッシュ素材とボーダーデザインが特徴のバッグだ。内側ポケット付きで、ペーパーカップのような形状がボトルの持ち運びに適しているという。

メッシュバッグスモールグリーン 2,000円

日本の夏をイメージしたコレクションからは、まず「Been There Series ステンレスボトルJAPANサマー 473ml」(5,450円)がラインナップされた。富士山の周りに咲くひまわりや朝顔、スイカ、風鈴、流しそうめんなどの日本の夏の景色とともに、麦わら帽子を被った夏仕様の三毛猫などが描かれている。

Been There Series ステンレスボトルJAPANサマー 473ml 5,450円

同じく日本の夏のモチーフを散りばめた「Been There Series マグJAPANサマー 414ml」(2,600円)も登場するため、ボトルとデザインを比べて楽しむのもおすすめとのことだ。

Been There Series マグJAPANサマー 414ml 2,600円

オンラインストア限定の注目グッズ

オンラインストアでは、他商品に先駆けて5月26日より限定グッズが先行発売される。

オンライン限定となる「ステンレスTOGOボトルグリッターパープル 473ml」(5,350円)は、華やかなパープルカラーにグリッター加工を施したステンレスボトル。こちらもロック機能付きのリッドや優れた保温・保冷性を備えたカップ形状の仕様となっている。

ステンレスTOGOボトルグリッターパープル 473ml 5,350円

そして「メッシュバッグスモールパープル」(2,000円)は、涼し気なメッシュ素材にボーダーデザインをあしらったスモールサイズのバッグだ。店頭展開されるグリーンとの色違いとなっており、小物の収納に便利な内側ポケット付きで、ボトルを持ち運ぶのにもちょうどよいサイズ感に仕上げているとのことだ。