甲羅は2月18日から、「赤からもつ鍋」「赤から明太もつ鍋」の好評を記念して「にじさんじ」に所属するVTuber「ルンルン」とのコラボ企画をスタートした。

今回のコラボ企画では、2月18日に配信されたYouTubeでの実食レビューや赤から公式Xでも引用リポストで1,000円OFFクーポンが当たるキャンペーンなどを実施。

配信内では「ルンルン」おすすめのセットとして、赤からもつ鍋セット(赤からもつ鍋/大盛、赤からポテトサラダ、塩セセリ焼)と赤から明太もつ鍋セット(赤から明太もつ鍋/並盛、明太たまご焼き​、チーズリゾット、明太子)の2セットを紹介した。

なお、実際にセットメニューとしての提供はされない。

1月13日～3月31日までの期間、全店で「赤からもつ鍋」(小盛:1,969円、並盛:2,299円、大盛:2,629円)と「赤から明太もつ鍋」(小盛:2,299円、並盛:2,629円、大盛:2,959円)を販売している。

香ばしい麦味噌に赤から味噌を合わせた、もつ鍋専用の特製スープや厳選ホルモン2種(国産牛ホルモン・牛シマチョウ)のコク深い味わいから、冬期限定メニューとして幅広い層からの支持を集めている。

公式Xでのキャンペーンでは、対象の投稿内容にある「赤からもつ鍋」と「赤から明太もつ鍋」の「どっちのお鍋が食べたくなりましたか?」を引用リポストすると、抽選で50人に1,000円OFFアプリクーポンが当たる。

キャンペーン期間は2月18日～25日23:59で、クーポン利用可能期間は3月1日～31日となっている。なお、2,000円以上の利用金額で適用でき、一度の飲食で一組1枚までの使用が可能となっている。平日ランチメニューでの使用および他のクーポンとの併用はできない。