「Qoo10」を運営するeBay Japanは6月2日、「働く女性の2026年夏のボーナスに関する調査」の結果を発表した。調査は2026年4月13日～4月14日、全国の働く20代～50代の女性500名を対象にインターネットで行われた。

2026年夏のボーナスの使い道1位は「貯金・預金」

今回の調査は、2026年夏にボーナスをもらう予定がある女性のみを対象として実施された。この夏のボーナスの使い道を聞いたところ、1位は「貯金・預金(55.8%)」。2位は「旅行・レジャー(46.6%)」だった。

最も優先する使い道について、同居している子どもがいる人と、子どもと同居していないもしくは子どもはいない人の回答を比較したところ、子どもと同居している人は特に「旅行・レジャー」の回答者の割合が多いことが分かった。家族で予定を立てている人もいるのかもしれない。「趣味・エンタメ・推し活等」は子どもと同居していない/子どもはいない人の割合が多いなどの違いも見えた。

2026年夏のボーナスの使いみち

年代別で比較したところ、どの年代でも「貯金・預金(20代:52.0%/30代:49.6%/40代:54.4%/50代:67.2%)」は優先度が高く、その中でも「旅行・レジャー(20代:52.0%/30代:55.2%/40代:38.4%/50代:40.8%)」も多くの女性が楽しむ予定があるようだ。20代・30代・40代では「趣味・エンタメ・推し活等(20代:19.2%/30代:27.2%/40代:19.2%)」も比較的上位にランクイン。20代は「コスメ・スキンケア用品・香水等(22.4%)」、20代・30代で「衣料品(20代:21.6%/30代:23.2%)」に使うという人も2割以上いた。

ボーナスで買い物をするときの主な購入先についても聞いた。その結果、1位は「ECモール(42.2%)」だった。「ブランドの公式サイト(公式EC)(22.6%)」と回答した人も2割以上おり、実店舗だけでなくECも含めて、購入するものに合わせた場所で買い物が検討されていると考えられる。

これまでにもらったボーナスの最高額も聞いたところ、20万円～50万円がボリュームゾーンとなった。100万円以上と回答した人は13.6%。中には500万円以上という人もいた。

ボーナスで買い物をするときの主な購入先

これまでにもらったボーナスの最高額

これまでにボーナスで買って良かったもの、印象に残っているものについても聞いた。「気になっていた財布を買って仕事を頑張ろうと思った(大阪府・24歳)」など、次の半年に向けて自分を鼓舞した思い出や、「初ボーナスで家族旅行をセッティング(広島県・25歳)」「家族で沖縄旅行。4人で盛大に1人分のボーナスを使った(大阪府・51歳)」など、家族との時間に使ったエピソードが寄せられた。

「人気のコスメをライン買い(大阪府・36歳)」「スマートフォンを一括で購入(埼玉県・31歳)」「少し高めのブーツを買った。ちょっと特別な用事の時はそれを履くと今でも気分が上がる(東京都・35歳)」「家財一式購入含め引っ越しをした。心機一転できた(神奈川県・46歳)」など、欲しかったものや計画していたものを思い切って購入し、気分を上げている人もいるようだ。

「旅行先で高級ブランドの時計を買ったが、もったいなくてあまり使わないうちに電池が切れた(東京都・56歳)」という切ないエピソードも。「普段買うことのないスイーツを買って、裕福感にひたるのが楽しみ(神奈川県・42歳)」と、特別なリラックスタイムを手に入れている人もいた。

約半数が、夏ボーナスで自分へのご褒美を買う予定

2026年夏のボーナスで、特に「自分へのご褒美」として買い物の予定があるかを聞いた。その結果、全体では約半数が、自分へのご褒美を買う予定があることが判明。特に20代は「買うものが決まっている(27.2%)」人と「ボーナスを見越して既に買った(7.2%)」人を合わせて34.4%と、他の年代よりも多い結果となった。

2026年夏のボーナスで自分へのご褒美を買う予定

ご褒美の予算は「1万円以上3万円未満(14.0%)」「3万円以上5万円未満(14.0%)」くらいと考えている人が比較的多いことが分かった。この予算について、昨年2025年の夏のボーナスで買ったご褒美の予算と比較すると、「変わらない(58.4%)」人が約6割で多数派だったが、「多い(32.9%)」という人もいた。

2026年夏のボーナスで買う自分へのご褒美の予算

去年よりもご褒美の予算が多い理由を聞いたところ、1位は「昨年よりも仕事を頑張ったと感じているから(43.8%)」。ボーナスは、これまで頑張った自分をねぎらう良いタイミングにもなっているようだ。反対に、昨年よりご褒美の予算を少なく設定している人の理由は、「昨年よりもらえるボーナスの金額が少なそうだから(42.9%)」が1位に。「物価高で今後節約したいから(28.6%)」「物価高でこの一年出費が多かったから(28.6%)」と、続く物価高に悩まされている人もいた。

2025年夏よりご褒美の予算が多い理由

2025年夏よりご褒美の予算が少ない理由

ご褒美の購入に向けて支出を調整している人は6割以上

支出が増えやすい今、ボーナス時期のご褒美の購入は、女性たちにとってどれくらい優先度が高いのか。この夏の自分へのご褒美の購入に向けて、調整している支出があるか聞いたところ、6割以上が何かしらの支出を調整していることが判明。特に「食費(37.4%)」を調整している人が多いことが分かった。

自分へのご褒美の購入に向けて調整している支出

さらに、ご褒美を購入するにあたって7割以上の人が、複数のサイトを見たり、お得なクーポンやセールの情報をチェックしたりしていることが分かった。特に20代、30代はその割合が多いことが判明。期間としては1週間程度調べるという人が多く、中には前回の冬のボーナス時期や、1年前の夏のボーナスをもらったころから調べているという人もいた。自分へのご褒美の満足度を高めるために、女性たちは様々な工夫をしていることがうかがえる。

ボーナスでの自分へのご褒美購入に向けてお得な情報を収集する期間

最後に、自分へのご褒美の購入予定に関係なく、昨今の物価高騰に伴い日常的に支出を減らしている項目があるか聞いたところ、1位は「食費(41.4%)」だった。「特になし(29.4%)」と回答した人を除いて、7割以上が物価の影響で行動を変えていることが分かった。ご褒美の購入に限らず、よりお得に買い物ができる機会を活用することは、引き続き日々の生活のポイントになると考えられる。