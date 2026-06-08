賃上げや初任給30万円といった華やかなニュースが世間を賑わせる中、2026年夏のボーナスシーズンが到来しました。「景気が良いなら、自分のボーナスも増えているはず」と期待する会社員も多いのではないでしょうか。

そこで今回はマイナビニュース会員302名を対象に、「2026年夏のボーナス」に関するアンケートを実施。その結果を紐解くと、世間の景気感とは裏腹に、会社員たちの不安な本音が浮き彫りになりました。

2026年夏ボーナスと満足度の現実

「やや増えた」が目立つ一方、変わらない・減った層も相当数

まず、今年の夏ボーナスが去年の夏と比べて増えたのか、減ったのか、その増減について聞いてみました。

調査の結果、「やや増えた」が24.3%と比較的目立つ数字となり、企業の賃上げの波がボーナスにも一部反映されている様子が窺えます。これに「大きく増えた」(5.0%)を合わせると、約3割の人が増額傾向にあることがわかります。

しかし、手放しで喜べる状況ばかりではありません。「変わらない」は36.6%と最も多く、さらに「やや減った」が6.4%、「大きく減った」も4.0%存在しています。全体としては増額の兆しが見られるものの、すべての会社員がその恩恵に与れているわけではないという、シビアな実態が浮き彫りになりました。

増えても「物価高で実感がない」。満足度が上がらない複雑な事情

では、ボーナスの金額に対して、会社員たちはどれくらい満足しているのでしょうか。満足度に関する調査では、単純な金額の増減とは一致しない、現代ならではの複雑な心理が見えてきました。

ボーナスの金額に対する満足度

満足度の内訳を見ると、「とても満足している」は8.4%、「やや満足している」は19.8%にとどまり、これらを合わせた満足層は3割未満という結果になりました。

自由回答を見てみると、たとえ「去年より増えた」という層であっても、日々の買い物で感じる物価高の勢いや、増税・社会保険料の負担増を指摘する声がかなり目立ちます。

・「去年より増えたが、物価上昇を考えると実質は減少している気がする」(58歳/東京都/銀行)



・「ボーナスは昨年よりも上がったが、物価高の水準には追いついていないので、複雑な心境であることが正直なところである」(64歳/千葉県/教育)



・「ボーナスが増えても税金で取られ手取りは増えないのであまり嬉しくない」(45歳/愛知県/輸送用機器)



・「物価高を反映した増額なので、こんなものかという感じ」(46歳/東京都/建設・土木)



額面の数字が上がっていても、それ以上の勢いで押し寄せる物価高や“手取り感覚の悪化”が、満足度の頭打ちを招いている大きな要因となっています。

「変わらない」「減った」層の不安…ボーナスへの諦めモードも

ボーナスが「変わらない」、あるいは「減った」と答えた層からは、より切実な不安の声が寄せられています。満足度調査でも「やや不満」が14.9%、「とても不満」が15.8%を占めており、会社員たちの生活苦がデータにも表れています。

・「物価上昇分くらいは上がってほしい」(48歳/佐賀県/医療・福祉・介護サービス)



・「物価に給与やボーナスが追い付いてない」(53歳/山形県/精密機器)



・「先行きの終わらない物価高で知らぬ間に消えていきそう」(53歳/大阪府/流通・チェーンストア)



これらの層にとっては、ただでさえ生活費が高騰している中での据え置き・目減りとなるため、せっかくの一時金も「生活費で終わる」という悲鳴に直面せざるを得ません。

その一方で、過度な期待をせず、支給されること自体に安堵するようなリアルな本音も。

・「いただけるだけでありがたいことだが、正直に言えばもう少しアップしてほしい」(52歳/鹿児島県/繊維・アパレル)



・「もらえるだけマシ」(62歳/大阪府/ソフトウェア・情報処理)



・「あるだけ助かるけどもう少し欲しい」(46歳/神奈川県/輸送用機器)



・「高齢者の立場でも少しでも貰えることに感謝してます」(72歳/栃木県/その他)



「もらえるだけマシ」という声からは、ボーナスへの期待値を下げている層が一定数存在している実態が浮かび上がりました。

額面アップでも「満足」が広がらない2026年夏の結論

2026年夏のボーナス事情を総括すると、データ上は「やや増えた」という回答が多く、一見すれば明るい結果のようにも見えます。しかし、なぜ会社員たちの間に満足感が広がらないのか。その背景には、終わりの見えない「物価高」と、増え続ける税金による「手取り感覚の悪化」という、家計を直撃する二大障壁があるのかもしれません。

「生活費で終わる」「物価に追いつかない」「手取りが増えない」といった声からは、数字上の増額だけでは測ることのできない、現代の会社員が抱えるリアルな葛藤が窺えます。

ボーナスに関するアンケート

調査時期: 2026年6月2日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 302名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

