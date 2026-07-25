鈴木実貴子ズが新曲「へいべべ」リリース、J-WAVEにて初オンエアも

鈴木実貴子ズが新曲「へいべべ」を8月26日（水）に配信リリースすることを発表、あわせてジャケット写真が解禁された。

「へいべべ」はバンド初のプロデューサーとして岩崎 慧（CTC, セカイイチ）を迎えて制作された楽曲。さらに、ギターには伊東真一（SPARTA LOCALS, HINTO）、ベースに舟橋孝裕が参加。キャッチーなメロディと人間臭い歌詞が突き刺さる力強いロックナンバーに仕上がっている。

また、新曲「へいべべ」が7月27日（月）放送のJ-WAVE（81.3FM）「GURU GURU!」にて初オンエアされることも決定した。リリース前から一部公開していた「へいべべ」の歌詞には、という一節が含まれており、歌詞にも登場する「ぐるぐる」が番組名「GURU GURU!」とも重なる中、7月27日（月）の放送で楽曲がフルオンエアされる。

さらに、楽曲リリースに先駆け、「へいべべ」Pre-add/Pre-saveキャンペーンの実施もスタート。キャンペーン応募者全員に「へいべべ」ジャケット写真ステッカーがプレゼントされるとのこと。

◾︎鈴木実貴子 コメント

へいべべリリースおめでとうございます！私！

初めてプロデューサーというものに入ってもらって作ったんやけど、2人で曲作りするのと比べると、めっっちゃ楽！他人が入る事によりズも私もほーーんと素直素直でスイスイと反発せず意見を取り入れていく。（特にズ！私以外の他人に対しての素直さ！なんやねん！2人の時もうちの意見素直に聞きなよ！）岩崎さんという伝え方とセンスと人柄がいい人ってのもうまく行ったポイントやな〜。結果、楽しかった！結果、いいもんできた！エレキも伊東さんに入ってもらって、鈴木実貴子ズのくせに踊りたくなる感じの曲になった！まじマジック。曲の内容は、ねじれ一切無しのザ今の私、メジャー2年目、沢山仲間ができて、本物のアーティストとやらを間近で見れたり、何もかもが表の顔ではなかったり、作為的と知ってしまったり、所詮おれらなんて商品！市場で価値が無ければ意味がない！消化される！消費される！そしていずれ消えていく（一部を除いて）！おれはカリスマじゃーって勘違いし続けれたらどんなに楽だろね！狂えたらどんなに楽だろうね！うちはカッコ悪いしブレますよ！ロックスターじゃないからね！自分がださく、どうしてもブレてしまうその振動や、外とぶつかる痛みが、毎回、骨まで響いて痛い。でも痛みを感じれてるって生きてる証明やで嬉しいよ。

◾︎岩崎 慧（CTC, セカイイチ）コメント

鈴木実貴子ズを初めて聴いた時、あんまり体験したことないけど、ヒヤリと冷たい鋭利な刃を顔に当てられたような感覚と、昔大喧嘩して泣きながらぶん殴ってくれた親友の拳を思い出しました。

愛と殺意、その二つが本当によく似合う音楽です。

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ

「へいべべ」

2026年8月26日（水）配信リリース

https://lnk.to/pre_Heibebe

◾︎番組情報

J-WAVE（81.3FM）「GURU GURU!」

7月27日（月） 22:00〜24:00放送

月曜ナビゲーター：加賀翔（かが屋）

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/

＜リリース情報＞

鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」

2027年2月10日（水）恵比寿・LIQUIDROOM

時間：開場 18:30/開演19:30

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/

︎自主企画イベント「心臓の騒音」

・第1弾

ゲスト：9mm Parabellum Bullet

日程：7月30日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

チケット一般発売中：https://eplus.jp/suzukimikiko/

・第2弾

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日（木）新代田FEVER

時間：開場 18:30 開演 19:00

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/

︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com