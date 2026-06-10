らそんぶるが「素直になれたら」MV公開、キャリア初東名阪2マンツアーも

4ピースロックバンド”らそんぶる”が、新曲「素直になれたら」をリリースした。

「素直になれたら」は、素直になれず、様々なしがらみや傷つけ合いがありながらもそれでも隣にいたいと願う”等身大"の想いを綴った一曲。"その場しのぎ"で繋いでいった時間も、不器用なふたりが少しずつお互いを受け入れる"本物"の時間になっていく、切実な本音を描いたラブソングとなっている。

公開されたMVは2人の歩幅やテンポがあっていくことを暗示するかのようにリズムを刻む「赤いメトロノーム」のクローズアップから幕を開け、白と赤の2色を基調とした空間の中でメンバーが魅せる演奏シーンや表情にも注目。

先日リキッドルームでのワンマンツアーファイナルを大盛況に収め、バンドとして次のステージへと突き進むらそんぶるだが、今秋には初となる東名阪2マンツアー『あなたの隣が似合うまで』を開催することも明らかとなった。チケットは6月13日（土）12時より発売となる。

＜ライブ情報＞

らそんぶる東名阪２MAN TOUR 「あなたの隣が似合うまで」

9月5日（土）大阪・心斎橋 Music Club JANUS OPEN 17:30 / START 18:00

9月22日（火・祝）愛知・名古屋 Club UPSET OPEN 17:30 / START 18:00

10月2日（金）東京・Veats Shibuya OPEN 17:00 / START 18:00

チケット オフィシャル最速先行：6月13日（土）12:00〜

https://eplus.jp/rassembler/

＜リリース情報＞

らそんぶる

︎配信シングル「素直になれたら」

2026年6月10日 （水） リリース

https://rassemble.lnk.to/HonestHeart