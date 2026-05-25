「20年前は、作り込むのがすごく好きだった」

沢尻エリカが23日、都内で行われた約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』(幻冬舎 3,960円／160ページ A5判)の刊行記念イベントに登場。20代当時の自身を振り返りながら、40歳を迎えた現在の心境や変化について語った。

沢尻エリカ

今年40歳の節目を迎え――「これからすごく楽しみ」

沢尻は23日、都内で行われた写真集『DAY OFF』の刊行記念イベントに登場した。

同作は、2007年発売の写真集『ERIKA』から約20年ぶりとなる写真集。今年4月に40歳の誕生日を迎えた沢尻の30代最後の年に撮りおろされ、すっぴんやアクティブな一面を披露している。メイクや衣装、撮影場所もすべて自らセレクトし、約1万カットから厳選した150点以上のカットが掲載されている。

写真集内ですっぴんも披露している沢尻は、「全然すっぴんを出すのは何の抵抗もなくて。海とかではメークもできないし(笑)」としつつ、「最近は、若いときには気にしなかったけど、美容というか『ケアしなきゃだめだな』とだんだん歳と共に感じるようになってきた」と吐露。さらに「前々からのケアもそうだし、毎日の保湿とか、そういうのはかなり気をつけるようになったと思います」と以前との違いを明かした。

また、20年ぶりの写真集ということで、以前との変化を聞かれると沢尻は「20年前は、作り込むのがすごく好きだったんですね、『私はこうだ! こうだ!』みたいな」と回顧。そして「でも時を経て、今は自然体の飾らなくていい自分でいられるところを、ようやく見つけられたかなと思います」と変化を説明した。

4月8日に40歳を迎えた沢尻。改めて心境を問われると、「40ってすごく大きな区切りの歳。心境的に何か大きな変化があったかと言われたら特にないんですけど、ただ、40代ってこれからすごく楽しみだなというのがあって。仕事もプライベートも楽しんでいきたいなと思います」と笑顔でコメント。

さらに、今後についても「いろんなことをやってみたいですね。まだまだ挑戦できていないことはいっぱいあるので、舞台だったりミュージカルだったりいろんなことをやってみたいなと思います」と意気込んだ。

3年前からはスキンダイビングも始めたといい、沢尻は「無になれるし、それだけで満足できる瞬間で。リフレッシュするし、デトックスもできるし。自分にとってすばらしい経験なので大好きです」とその魅力を熱弁。ただ、今夏については「今すぐ潜りたいんですけど、紫外線が一番怖くて」と苦笑いし、「海が大好きなんですけど、今年はお仕事もあるので、夏は、今年は山を攻めたいかなと思います」と笑いながら語っていた。