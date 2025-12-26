俳優・鳴海唯が2026年1月10日に発売するZINE『Magic hour “Natural” AM6：00-9：00 NARUMI YUI』(1,100円 日本出版貿易)の表紙が公開された。
ベッドに寝転がるカットが表紙に
季刊で刊行するZINE『Magic hour』の第1号となる今作は、「Natural」をテーマに、カメラマン・三森いこ氏が撮影。以前から交友がある二人の関係性だからこその、飾らず自然体の鳴海唯の姿を楽しむことができる1冊になっている。
その中からベッドに寝転がるカットが表紙にセレクトされた。また、特典絵柄も決定。「＠Loppi・HMV 限定特典」「フラームジェクト限定特典」として本誌の中から本人がセレクトしたカットのハーフサイズブロマイドが、各ストア2種からランダムで1枚付属する(※なくなり次第終了)。
さらに「フラームジェクト」で購入すると、抽選で10名に本人直筆サイン入り商品が当たるという。
【編集部MEMO】
鳴海唯は、1998年5月16日生まれ。兵庫県出身。2019年に連続テレビ小説『なつぞら』にてテレビドラマ初出演を果たす。26年1月期 NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』にヒロイン・小野崎乃亜役で出演が決まっている。