アイドルグループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、19日に放送されるフジテレビ系バラエティ番組『酒のツマミになる話』(毎週金曜21:58～)に出演する。

今回は、千鳥のノブと大悟、ゲストに佐藤大樹(EXILE/FANTASTICS)、佐野、津田篤宏(ダイアン)、永野、山田邦子が出演する。

身長180cmの高身長ながら、足のサイズは24.5cmという佐野。「小学4年生と同じくらいのサイズ」と語り、ロケでは大きな靴を用意されて困ることもあるという。

ゲストたちも次々に自分の足サイズを明かしていく中、津田の驚きの“左右非対称なサイズ事情”や、山田の“足にまつわる意外な恥ずかしさ”まで飛び出し、ついには靴を脱ぎ、靴下姿で足のサイズを見比べる事態に。最後は“コンプレックス”の告白に展開し、山田や津田のプライベートエピソードまで明かされる。

ほかにも、単身赴任7年目・津田の「部屋をおしゃれにしたい!」願望、永野による「“なんてことないさ顔”、やめませんか?」の提案、佐藤大樹が遭遇した送迎車での“まさかの珍事件”、山田邦子が語る最近の後輩たちの驚き行動、といった話題が展開される。

【編集部MEMO】

佐野晶哉は収録前の楽屋インタビューで、「千鳥さんは小学生から大好きで、実際に会ってスタジオでお話しさせていただくのは初めてなんです。なんかドキドキですね。楽しみです」と期待のコメント。今回の出演にあたっては、事前に誰かに相談することもなく「手ぶらの真っ裸で来ました」とのことで、「普段の感じで行こうかなと思ってます」と意気込む。そして、「Aぇ! groupで、一番お酒のイメージない普段飲まない僕が選抜されて、メンバーからも“なんでお前やねん”と言われながらの収録なんで、爪痕残せるように楽しく飲んで頑張ります!」とファンに呼びかけた。

