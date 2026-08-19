タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」の新商品「プラレール 桃太郎電鉄 SL」を11月21日に発売する。希望小売価格は6,600円。

本商品は、ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズに登場する、プレーヤーの移動手段であるSLをイメージしたもの。車両のデザインには、最新タイトル『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』の世界観を取り入れている。

桃太郎とキングボンビーがプラキッズに

セットには、桃太郎とキングボンビーのプラキッズ(フィギュア)が付属する。桃太郎は客車に乗せられるほか、キングボンビーは客車のルーフに取り付け可能。キングボンビーが襲来する、ゲームおなじみの緊迫した場面を再現して遊べる。

さらに、「決算」「キングボンビー出現」「目的地到着」などのシーンを再現できる背景カード3枚とカードスタンド2個、ゲーム内でおなじみのサイコロを模した紙小物2個も付属する。

飾っても走らせても楽しめる

プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部までこだわり、「桃太郎電鉄」の世界観を表現。付属するリアル直線レールとストップレールは、青色のプラレールのレールとも連結できる。

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