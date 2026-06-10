生成AIの普及によって、ChatGPTを使う人は急速に増えています。一方で、「質問に答えてもらうだけ」「仕事の文章作成に使うだけ」という人も多いのではないでしょうか。

実はChatGPTは、家計管理のサポートや情報収集の効率化など、暮らしのさまざまな場面でも活用できます。今回は、書籍『知識ゼロからのChatGPT入門 生成AIに何をしてもらうと便利なのか』(幻冬舎)から、今日から試せる実践的な活用法を紹介します。

バーチャルFPとして家計管理をナビゲート

本書より抜粋

家計簿のつけ方から家計管理をお手伝い

Chat GPTに家計管理やお金の悩みを相談する活用法もあります。収入や支出の詳細を入力すると、FP(ファイナンシャルプランナー)のように、個別事例に合わせた分析や改善策のアドバイスを受けられます。

家計管理の知識がなくても、家計簿のつけ方や節約方法をわかりやすい言葉で説明してくれます。ただし、金融商品の選択や専門的なアドバイスには限界があるので、必要に応じて専門家の力も併用しましょう。

本書より抜粋

【プロンプトのコツ】YouTubeを要約し、効率的に情報収集

YouTubeなどの動画の内容を分析し、すぐに要約したテキストを生成できるGPTs(P30)がいくつかあります。長い動画でもポイントを絞って整理してくれるため、効率よく内容を把握できます。

(例) Video Summarizer:主にYouTube動画の要約を行う。