Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「33歳アップデート藤澤涼架を楽しんでもらえたら」誕生日を迎え抱負を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。

5月18日（月）の放送では、翌日の5月19日に誕生日を迎える藤澤が、生徒（リスナー）から届いたお祝いのメッセージを紹介し、33歳の抱負を語りました。

この記事では、番組エンディングの模様を紹介します。

藤澤：（僕の誕生日を祝ってくれる）書き込みをくれた、今日紹介させてくれたみんなもそうですし、紹介できなかった生徒のみんな、本当にお誕生日メッセージありがとうございます！「抱負を！」というふうにも言ってくださっていたので……

最近、自分のプラスになることをいろいろ試したり、チャレンジしたりするのがすごい楽しくて。当たり前のことといえば、当たり前のことなんだけど、「食べ物はこういうものを食べてみよう！」とか、もともと走るの好きだけども「ランニングの仕方とかトレーニングの仕方、こういうふうに組み合わせてみよう！」みたいな、自分でトレーニングスケジュールを組んでみたりね。そういうのをワクワクしながらやるのが楽しくて。

また、そういう新たなワクワクが自分の中で生まれているというのがすごくいいことだなと思っていますので、ここからよりフレッシュにパワーアップしていく藤澤先生を、この1年みんなに楽しんでもらいたいな！ 34歳になるまでの、この“33歳アップデート藤澤涼架”みたいなのを楽しんでもらえたらなと思っています！

ということで、そろそろ授業終了の時間になりました！ 改めて皆さん、お誕生日メッセージありがとうございます！ これからも藤澤先生をよろしくお願いします！ それでは、僕とはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師！ Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架でした！ 校長、教頭！ 33歳の藤澤先生をよろしくお願いします！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info