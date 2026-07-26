阪神、巨人に完封勝利

先発投手：阪神の村上頌樹が9回0失点の好投（6安打6奪三振）、巨人の小笠原慎之介は7回1失点で敗戦投手 得点経過： 6回裏：阪神が1点を追加 注目選手：阪神の佐藤輝明が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 91 50 39 2 .562 -
2 阪神 90 49 40 1 .551 1
3 ヤクルト 91 44 46 1 .489 6
4 DeNA 91 39 49 3 .443 10
5 広島 88 34 50 4 .405 13
6 中日 93 37 55 1 .402 14

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 92 57 34 1 .626 -
2 西武 95 53 39 3 .576 4
3 日本ハム 95 53 42 0 .558 6
4 オリックス 93 46 45 2 .505 11
5 ロッテ 89 40 46 3 .465 14
6 楽天 90 36 53 1 .404 20