昨年40℃を超える猛暑を記録した東京都府中市。今年も厳しい夏が予想される中、熱中症対策は喫緊の課題です。そんな府中市民の皆様に朗報！キリンビバレッジの「ひと涼み応援キッチンカー」が、7月31日（金）限定で府中駅前に再登場します。冷たい「ソルティライチ」シリーズを無料で手に入れ、美味しく賢く酷暑を乗り切りませんか？この記事では、見逃し厳禁のイベント詳細と、キリンビバレッジが長年取り組む熱中症対策の全貌をご紹介します。

府中市に”ひんやり”サポート再来！キリンの無料配布イベントで夏を乗り切ろう

今年も夏の厳しい暑さが到来し、特に昨年40℃超えを記録した東京都府中市では、熱中症対策が重要です。そんな中、キリンビバレッジの「ひと涼み応援キッチンカー」が、荒天のため中止となっていた府中市での開催を7月31日（金）に振り替えて実施すると発表しました。地域に寄り添う熱中症対策活動として、今年も府中市民の皆様に“ひんやり”を届けます。

イベント概要：府中駅前で冷たいドリンクをゲット！

この「ひと涼み応援キッチンカー」は、『熱中症予防声かけプロジェクト』が主体となり、キリンビバレッジを含むスペシャル応援企業が一体となって推進する熱中症対策活動の一環です。

当日は、キリンの人気の熱中症対策飲料がおひとり様1本限りで無料提供されます。炎天下の活動で疲れた体も、冷たいドリンクでリフレッシュできること間違いなし！

: 府中駅前「光と風の広場」（東京都府中市宮町1丁目41-1）: 10：00 ～ 16：00: 下記の「キリン 世界のKitchenから」シリーズを

キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500mlPET

キリン 世界のKitchenから ライムソルト 500mlPET

キリン 世界のKitchenから ソルティライチソーダ 500mlPET

※すべて冷えた状態でお渡しされます。

※想定配布数に達し次第終了となりますので、お早めに！

※大雨・荒天の影響により予告なく開催を中止する場合があります。

熱中症対策のパイオニア！キリンビバレッジの真摯な取り組み

キリンビバレッジは、2011年の「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」の発売以来、熱中症対策飲料の分野を牽引してきました。彼らの取り組みは単に商品を販売するに留まりません。

地域に寄り添う広範な啓発活動

キリンビバレッジは、「熱中症対策アドバイザー」資格を持つ86名もの社員が全国各地で啓発活動を行っている点が特筆されます。学校でのセミナー開催、自治体との協働によるポスター設置、消防局と協力した地域住民への呼びかけなど、その活動は多岐にわたります。こうした地道ながらも広範な努力が実を結び、『熱中症予防声かけプロジェクト』の『ひと涼みアワード2026』において、なんと9年連続で最優秀賞を受賞という快挙を達成しています。これは、彼らの活動がいかに社会的に評価され、信頼されているかの証と言えるでしょう。

クーリングシェルターへの貢献

さらに、キリンビバレッジは全国の自治体と協力し、クーリングシェルターへの「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ」提供という具体的な支援も行っています。熱中症対策を単なる企業のマーケティング活動としてではなく、社会貢献の柱と捉えていることが、この取り組みからも伝わってきます。

府中市も積極的に推進！「クーリングシェルター」とは？

「クーリングシェルター」とは、2024年4月1日に全面施行された「改正気候変動適応法」に基づき、熱中症特別警戒情報が発表された際に、誰もが利用できる暑さをしのげる施設として、自治体が指定する場所です。公民館や図書館など、冷房設備を有し、誰にでも開放できる施設が対象となります。

府中市でも、2026年6月1日（月）から9月30日（水）まで、公共施設や民間施設を「府中市指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」や「府中市クールシェアスポット」として開設。熱中症対策講座も開催するなど、行政・企業・地域が一体となった対策を積極的に進めています。皆さんの街にも、こうした避難場所があるか、ぜひ確認してみてください。

美味しく熱中症対策！「キリン 世界のKitchenから」シリーズの魅力

今回のイベントで無料で楽しめるのが、あの「キリン 世界のKitchenから」シリーズ。どれも個性的で美味しいだけでなく、しっかり熱中症対策を考えられているのが素晴らしいんです。

1. キリン 世界のKitchenから ソルティライチ

タイ・チェンマイの伝統的な冷たいデザート「ローイゲーオ」からヒントを得て開発されたのが、この「ソルティライチ」。旬のライチにひとつまみの沖縄海塩を加えた、やさしい甘みとすがすがしい味わいが特徴です。飲料100mlあたり食塩相当量0.1～0.2gを含む「熱中症対策」表示ガイドラインの適用条件を満たしており、おいしく塩分・水分補給ができます。

2. キリン 世界のKitchenから ライムソルト

メキシコの台所の知恵から、ライムと塩のおいしい組み合わせをヒントに生まれたのが「ライムソルト」。摘みたてライムと岩塩を使用し、暑い季節でも飲みやすい、すっきり爽やかな香りとジューシーな味わいが特徴です。ソルティライチとはまた違った、キリッとした爽やかさが魅力です。

3. キリン 世界のKitchenから ソルティライチソーダ

今年6月23日に新発売されたばかりの注目商品が「ソルティライチソーダ」！多くの人々に支持されているソルティライチに、シュワッと心地よい炭酸を合わせたドリンクです。厳しい暑さでも、はじける炭酸が渇いたカラダにしみわたる気持ちよさを目指して開発され、ゴクゴク飲める爽快感はたまりません。

最後に

7月31日（金）は、ぜひ府中駅前「光と風の広場」へ足を運び、キリンビバレッジの優しい心遣いと美味しいドリンクで、ひと涼みしてみてはいかがでしょうか。このイベントをきっかけに、私たち一人ひとりが熱中症対策への意識をさらに高め、暑い夏を元気に乗り切りましょう！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。