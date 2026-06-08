LE SSERAFIM × ILLIT × KATSEYEのコラボ曲「ICONIC BY MISTAKE」6月12日配信

SOURCE MUSIC所属のLE SSERAFIM、BELIFT LAB所属のILLIT、そしてHYBE x Geffen RecordsによるKATSEYEという、K-POPシーンを代表する3組のガールグループによるサプライズ・コラボレーションが実現した。3レーベルは6月8日、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseを通じて、Digital Single「ICONIC BY MISTAKE」を6月12日午後1時にリリースすると発表した。

これまでダンスチャレンジなどを通じて活発に交流を続け、特別な絆を育んできた3グループ。熱くダイナミックなエネルギーのLE SSERAFIM、予測不可能な魅力のILLIT、大胆な挑戦を見せ続けるKATSEYEという、それぞれ異なる個性が生み出す化学反応に期待が集まっている。

6月8日午前0時には先行してロゴモーションが公開された。柔らかな羽根と穏やかなサウンドで始まり、映像が急激に揺れ、羽根が落ちていくとともに「I'm iconic by mistake」というフレーズと強烈なメロディが流れる、意表を突く構成で世界中のファンの好奇心を刺激した。

リリース前日の6月11日には、韓国の音楽番組Mnet『M COUNTDOWN』に3グループが揃って出演し、「ICONIC BY MISTAKE」のステージを世界に向けて初披露する予定だ。

各グループの近況

LE SSERAFIM 5月22日リリースの2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1は、米国Billboard「Billboard 200」で10位に初登場し、アルバム5作連続でトップ10入りを達成。タイトル曲「BOOMPALA」も「Bubbling Under Hot 100」10位を記録した。2026年7月からは仁川を皮切りに世界23都市32公演のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』を開催。また、『SUMMER SONIC 2026』（8月14〜16日）への初出演も決定している。

ILLIT 4th Mini Album『MAMIHLAPINATAPAI』で米国Billboard「Billboard 200」26位にランクインし、自己ベストを更新。デビュー曲「Magnetic」はK-POPデビュー曲として初めて「Hot 100」と英国「Official Singles Top 100」に同時チャートインした。6月13日からは初のライブツアー日本公演『ILLIT LIVE 'PRESS START❤' in JAPAN』（全5都市11公演）が開幕する。

KATSEYE 2024年6月のデビュー以来、「Gnarly」「Gabriela」「Internet Girl」「PINKY UP」など複数の楽曲を「Hot 100」に送り込んだ。2026年のコーチェラに初出演し、最新シングル「PINKY UP」をライブ初披露。今年5月の『American Music Awards』では「New Artist of the Year」を含む3部門を受賞。グラミー賞でも年間最優秀新人賞と「Gabriela」で最優秀ポップ・パフォーマンス（デュオ／グループ）にノミネートされている。

「ICONIC BY MISTAKE」

©︎HYBE. ALL Rights Reserved.

▼ Pre-add / Pre-save

https://lik.lnk.to/iconic_jpPR