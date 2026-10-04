「今も100%治ってると思わない」――きょう4日に放送される日本テレビ系トーク番組『おしゃれクリップ』(毎週日曜22:00～)に、俳優の広瀬アリスが出演。明るいイメージの裏で抱えていた苦悩や、摂食障害と戦った10代後半から20代前半の日々、俳優人生を変えた西田敏行さんとの出会いを語る。

広瀬アリス

「常に明るい自分でいなきゃ」

世間から明るく社交的なイメージを持たれる広瀬だが、内心では「常に明るい自分でいなきゃ」という思いを抱え、恐怖と戦う日々を送っていたという。

番組では、そんな頑張りすぎてしまう広瀬を心配していた人物として遠藤憲一がインタビューに登場。ドラマで共演した際の多忙なスケジュールを振り返り、努めて明るく振る舞う広瀬がふと漏らした“弱音”を明かす。

14歳でモデルデビューし、俳優やタレントとして活動の幅を広げてきた広瀬。目まぐるしく環境が変化していく中、母親は「毎日頭をフル回転させて帰宅するので、抜け殻のようでした」と当時の様子を振り返る。

広瀬自身も、10代後半から20代前半に摂食障害と戦っていたことを告白。「今も100%治ってると思わない」と、現在も抱えている思いを明かす。

西田敏行さんから「アリスちゃんはコメディエンヌだね」

多忙を極める日々の中、俳優としての転機になったというのが、西田敏行さんとの共演だった。

撮影に全力で臨んでいた20代の広瀬に、西田さんがかけたのは「アリスちゃんはコメディエンヌだね」という言葉。その言葉には、西田さんの演技論に裏付けられた評価が込められていたといい、現在の広瀬にとって大きな自信になっているという。

今では「コメディーの作品だったら、私多分本当に負けない」と言い切れるほどになった広瀬が、西田さんと過ごした日々を振り返る。

ケンカ中の母からの手紙に涙

番組の最後には、現在ケンカ中だという母親からの手紙をMCの山崎育三郎が代読する。

10代から芸能活動を続け、共に過ごせる時間も限られていた母から寄せられた「娘のことを考えなかった日は31年間一度もありません」というメッセージに、広瀬は思わず涙。

年齢を重ねるにつれ、素直になれないことも増えたという広瀬だが、「ちゃんと今日話そうかなって思います」と胸の内を明かし、自身を心配してくれる人たちの存在を改めてかみ締める。

【編集部MEMO】

広瀬アリスは、1994年12月11日生まれ、静岡県出身。趣味・特技は乗馬、バスケットボール。ドラマ『ラジエーションハウス』シリーズ、『366日』『全領域異常解決室』『なんで私が神説教』などに出演。2022年にエランドール賞新人賞を受賞した。2027年秋には主演を務めるPrime Originalドラマ『ぼくの地球を守って』が世界独占配信される予定。

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