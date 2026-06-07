村上春樹 僕の小説は嫌いなんだけど、つい読んでしまう…もちろん、そういう読者も大歓迎です

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」（毎月最終日曜 19:00～19:55）。

5月31日（日）の放送は「村上RADIO～霧の中のジョニー～」をオンエア。今回は村上さんのレコードコレクションの中から「ジョニー」という名前がタイトルについた曲を集めてお届けしました。

英米では、男性にいちばん多い名前と言われる「ジョニー」。今回の特集では、多彩で個性的な“ジョニー”くんたちが登場。ロックの象徴としてのジョニー、内気なジョニー、死者の声を聴くジョニー……さまざまな「ジョニー」にまつわる音楽と、それぞれの物語をお楽しみください。

この記事では、リスナーメッセージと後半2曲について語ったパートを紹介します。

メールをいただきました。カンデルさん、52歳男性、千葉県の方ですね。

＜先日、ある方のポストがバズっていました。内容としては、“わたしは村上春樹が好きではないのですが 「村上春樹が好きではない」と言うために村上春樹の作品を新作が出るたびに買い、もちろん読み、そして「わたしは村上春樹が好きではないです」と言っている”というものでしたが、村上さん自身はこのような購読者に関してどう思われますか＞

はあ、そうですか。しかしそういう人って世間に少なからずおられるみたいですね。村上春樹は嫌いなんだけど、つい読んでしまう……。もちろん僕としては大歓迎です。僕は僕なりに小説の語り口にはやはりずいぶん気を遣っています。表現は良くないですが、読む人を｢たらし込む」文章能力って、小説家には必要なんです。好かれるにせよ、嫌われるにせよね。もちろん好かれるのに越したことはありませんが。でもとにかく、読んでもらえるというのはうれしいものです。

◆Joanie Sommers「Johnny Get Angry」

◆桑田佳祐「波乗りジョニー」

ジョニーくんにもいろんなタイプの人がいますね。遅れてくる新入りから、女子に熱く憧れられるジョニーくんまで。ジョニ・ソマーズが歌うのは、「内気なジョニー」くんです。性格温和で、うまく怒ることができないジョニーくん。いいやつなんだけど、ガールフレンドとしてはなんか物足りないんですね。「たまにはガツンと怒ってよ」と愚痴ります。英語だと「Give me the biggest lecture I ever had」となります。これまでに耳にしたこともないようなきついお説教（レクチャー）を、私に一発くらわしてよ。1962年のヒットソングですが、フェミニズムが社会的に認知された現代では、こういう男性優位の歌詞はもう出て来ないでしょうね。なんとなく懐かしいです。

それから桑田佳祐さんの歌う「波乗りジョニー」。こちらは茅ヶ崎方面のサーファー、「同じ波はもう来ない、逃がしたくない」と想いを固めるジョニーくんです。

2曲、続けて行きます。「内気なジョニー」と「波乗りジョニー」

＜番組概要＞

番組名：村上RADIO～霧の中のジョニー～

放送日時：5月31日（日）19:00～19:55

パーソナリティ：村上春樹

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/