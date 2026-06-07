面接では、内容だけでなく話し方や言葉遣いも気になるもの。「失礼がないように」と考えすぎるあまり、普段なら使わない表現が口から出てしまうこともあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、思わぬ方向に空回りしてしまったエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「面接中、就活生の返答はどうなっていった?」

面接の序盤、就活生は面接官の話に対して「その通りです」と返答します。受け答え自体は自然で、特に問題はなさそうに見えます。

しかし面接が進むにつれて、就活生の言葉遣いに少しずつ変化が。面接官も、その違和感に気づき始めます。

さて、就活生の返答はどのように変化していったのでしょうか？

① 全ての受け答えの前に「あの～」をつけるようになった

② なぜか関西弁が混ざり始めた

③ 敬語がどんどん大げさになっていた

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※答えはこの記事の最後にあります。

丁寧に話そうとして、逆に不自然になることも

面接や初対面の場では、「ちゃんとした言葉で話さなきゃ」と意識するほど、かえって言葉がぎこちなくなってしまうことがあります。本人は真剣なのに、気付けば敬語がどんどんエスカレートしてしまう……そんな経験がある人もいるのではないでしょうか。

特に面接のような緊張感のある場では、普段の話し方がそのまま出るもの。丁寧さを意識することは大切ですが、無理に飾ろうとせず自然に話すことも同じくらい大切なのかもしれません。。

▶なお、今回の答えは③ 敬語がどんどん大げさになっていた でした!

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