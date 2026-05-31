就活の面接は、どうしても身構えてしまうもの。特に本命企業ほど、終わった直後から「受かったかも」「いや、落ちた気がする……」と、自分なりの“手応え”を探ってしまう人も少なくないのではないでしょうか。

文部科学省・厚生労働省・総務省が共同で行う「新規学卒就職者の離職状況」では、新卒就職者の3年以内離職率は31.5%にのぼり、入社後のミスマッチが依然として大きな課題であることが示されています。その背景には、面接の場で学生が自分の魅力を十分に伝えられない難しさや、企業側が求める人物像とのすれ違いなど、コミュニケーションの非対称性があります。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、思わずヒヤッとしてしまうエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

本当にあった就活やらかしクイズ「主人公が"落ちたかも"と思った理由は?」

面接を終えた主人公は、友人と遭遇。手応えを共有する中で、主人公は青ざめながら落ちたことを悟ります。

さて、なぜ「落ちたかも」と感じたのでしょうか?

① 友人は「圧迫面接だった」と話しているのに、自分だけ"和やかな面接"だった

② 緊張しすぎて、面接で何を話したかほとんど覚えていなかった

③ 面接官の名前を最後まで間違えて話していた

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✅就活生が面接後に青ざめた理由は……こちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

合否が出る前に"嫌な予感"がしてしまうことも

就活では、「手応えがなかった」というより、"何を話したか思い出せない"状態になるほど緊張してしまう人もいるようです。特に本命企業ほど、面接中は必死で、終わった瞬間に一気に気が抜けてしまうことも。

一方で、周囲と話しているうちに「自分、相当テンパっていたのかも……」と後から青ざめるケースもあるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② 緊張しすぎて、面接で何を話したかほとんど覚えていなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!