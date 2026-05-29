面接当日、余裕をもって会場に到着し、「今日は完璧」と思っていたのに、一瞬で頭が真っ白に――。就活では、時間や持ち物以上に"ある確認"が命取りになることもあるようです。
今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、就活生ならヒヤッとするエピソードをご紹介します。
ぜひ、結末を予想してみてください。
就活でやらかした話クイズ「就活生が絶望した理由は？」
面接当日、10分前に現地へ到着し、「今回は完璧」とひと安心。しかし受付で名前を伝えた瞬間、空気が一変。主人公は面接前に絶望することに......。
さて、主人公はなぜ絶望したのでしょうか？
① 微妙に面接会場を間違えていた
② 面接官が"元カノ"だった
③ 履歴書を家に置いてきていた
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✅受付で固まった就活生、その理由は......こちら!
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※答えはこの記事の最後にあります。
“ちゃんと準備したつもり”でも起きる就活ミス
就活では、遅刻や忘れ物を防ぐために、前日から入念に準備するもの。一方で、「場所を確認したつもり」「ちゃんと調べたはず」という思い込みから、予想外のミスにつながってしまうこともあるようです。
特に本社・支社・別館など複数拠点がある企業には注意が必要かもしれません。
▶なお、今回の答えは① 微妙に面接会場を間違えていた でした!
「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!