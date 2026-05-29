面接当日、余裕をもって会場に到着し、「今日は完璧」と思っていたのに、一瞬で頭が真っ白に――。就活では、時間や持ち物以上に"ある確認"が命取りになることもあるようです。

今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、就活生ならヒヤッとするエピソードをご紹介します。

ぜひ、結末を予想してみてください。

就活でやらかした話クイズ「就活生が絶望した理由は？」

面接当日、10分前に現地へ到着し、「今回は完璧」とひと安心。しかし受付で名前を伝えた瞬間、空気が一変。主人公は面接前に絶望することに......。

さて、主人公はなぜ絶望したのでしょうか？

① 微妙に面接会場を間違えていた

② 面接官が"元カノ"だった

③ 履歴書を家に置いてきていた

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※答えはこの記事の最後にあります。

“ちゃんと準備したつもり”でも起きる就活ミス

就活では、遅刻や忘れ物を防ぐために、前日から入念に準備するもの。一方で、「場所を確認したつもり」「ちゃんと調べたはず」という思い込みから、予想外のミスにつながってしまうこともあるようです。

特に本社・支社・別館など複数拠点がある企業には注意が必要かもしれません。

▶なお、今回の答えは① 微妙に面接会場を間違えていた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!