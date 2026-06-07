「早くいかないと……」お笑い芸人のゴー☆ジャスが、自身の“必需品”ともいえるアイテムの投げ売り情報に反応。らしさ全開の投稿に、ファンから笑いやツッコミの声が寄せられている。

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地球儀の“球”部分のみで1,000円　ゴー☆ジャスがX上で反応

地球儀を使った国名・地域名ギャグでお馴染みのゴー☆ジャス。5月19日、地球儀の球のみを1つ税込み1,000円で投げ売りされている画像に、「(地球儀の)球のみ1,000円。ゴー☆ジャス氏以外の誰に需要があるのか」とツッコミが添えられた投稿がXで拡散されると、ゴー☆ジャスは、同投稿を引用する形で、「これどこですか!!!!!!!!」「早くいかないと売り切れる」と前のめりに反応した。

これに、「めっちゃ回すから消耗が激しいんだろうな」「しっかり本人が反応していた」「スペアいくつ持ってるんだろう」「全部買い占めそう」「世界征服何個分?」といったコメントが寄せられ、同ポストは現在までに2.2万リポスト、表示回数は2,300万回を超え、注目を集めている。

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