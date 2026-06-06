西武、中日に2点リードで後半戦へ
西武は6回表にT・ネビンの3打点含む4得点で逆転。中日は2回裏に板山の2打点などで2点を先制したが、後半で突き放された。西武は桑原の打点でも加点。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(三)福永 裕基 3(遊)村松 開人 4(左)細川 成也 5(右)板山 祐太郎 6(一)石川 昂弥 7(捕)石伊 雄太 8(二)山本 泰寛 9(投)大野 雄大
西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤 夏央 3(左)桑原 将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(三)渡部 聖弥 6(二)平沢 大河 7(中)長谷川 信哉 8(捕)小島 大河 9(投)隅田 知一郎
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「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|阪神
|55
|31
|23
|1
|.574
|0
|3
|巨人
|56
|31
|25
|0
|.554
|1
|4
|DeNA
|56
|25
|29
|2
|.463
|6
|5
|広島
|53
|19
|31
|3
|.380
|10
|6
|中日
|56
|20
|35
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|57
|33
|22
|2
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|55
|31
|24
|0
|.564
|2
|3
|オリックス
|56
|30
|25
|1
|.545
|3
|4
|日本ハム
|58
|29
|29
|0
|.500
|5
|5
|ロッテ
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|6
|楽天
|56
|21
|34
|1
|.382
|12