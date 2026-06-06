西武、中日に2点リードで後半戦へ

西武は6回表にT・ネビンの3打点含む4得点で逆転。中日は2回裏に板山の2打点などで2点を先制したが、後半で突き放された。西武は桑原の打点でも加点。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(三)福永　裕基 3(遊)村松　開人 4(左)細川　成也 5(右)板山　祐太郎 6(一)石川　昂弥 7(捕)石伊　雄太 8(二)山本　泰寛 9(投)大野　雄大

西武: 1(右)Ａ・カナリオ 2(遊)滝澤　夏央 3(左)桑原　将志 4(一)Ｔ・ネビン 5(三)渡部　聖弥 6(二)平沢　大河 7(中)長谷川　信哉 8(捕)小島　大河 9(投)隅田　知一郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12