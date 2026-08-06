「ランニング中、足元がブレて不安を感じる…」「もっと楽に長距離を走りたい」

そんなランナーの皆さんの悩みを解決する、On（オン）の最新シューズ「Cloudrunner 3 Max（クラウドランナー 3 マックス）」が登場しました。私もランニング歴が長いからこそ、シューズの重要性は身に染みています。このシューズは、まさにランニングの常識を覆す一足だと感じています。驚くべき安定感と包み込むような快適さで、あなたの走りを劇的に変える秘密に迫ります。

ランニングの常識が変わる！On「Cloudrunner 3 Max」の登場

スイス発のスポーツブランドOnが贈る「Cloudrunner 3 Max」は、ブレない安定感と究極の快適性を両立させた、ランナーの理想を形にした一足です。Onが誇るスタビリティモデルの最上位版として、従来のCloudrunnerシリーズの良さを「Max」まで高めた印象を受けます。

ランニングシューズに求められるのは、ただ速く走れることだけではありません。特に、長い距離を安定して走り続けるためには、足元から来る強力なサポートが不可欠です。このシューズは、まさに「安定」と「快適」に焦点を当てて開発されています。

まさに「Max」！「Cloudrunner 3 Max」の驚くべき特長

徹底的に追求された「ブレない安定感」

「Cloudrunner 3 Max」の最大の特長は、徹底的に追求された安定性にあると私は見ています。具体的にどのような工夫が凝らされているのでしょうか。

: フォアフット（つま先部分）の緩やかなロッカー形状と、ワイドに設計されたソールが接地面を増やし、着地から蹴り出しまでをブレなく、スムーズにサポートします。まるで船の底のように大地をしっかりと捉え、真っ直ぐ進む推進力を生み出すイメージです。: ふっくらと丸みを帯びたヒール（かかと）とシュータン（舌革）は、足全体を優しく包み込むようなホールド感を提供します。さらに、ヒールクリップと高めのサイドウォールが足の横ブレを抑制。これにより、不安定な路面や、疲れてきたランニング後半でも、常に足がシューズの中心に収まり、究極の安定ライドをキープします。

これらの工夫は、ランニング中の余計な力みを減らし、より効率的なフォームを維持するのに役立つでしょう。特にランニングビギナーの方にとっては、安心して正しいフォームを身につけるための強力な味方になってくれるはずです。

雲の上を走るような「究極の快適性」

Onといえば、やはり独自のソール技術CloudTec®（クラウドテック）です。「Cloudrunner 3 Max」では、このCloudTec®ミッドソールが安定性に特化した設計で採用されています。

さらに驚くべきは、2層構造のクッショニングです。

：シューズ全体の土台となり、しっかりとした反発力と耐久性を両立します。：その上に重ねることで、まるで雲の上を走るような、柔らかくもパワフルなクッション性を提供します。

この組み合わせにより、着地時の衝撃を効果的に吸収しつつ、次の一歩へのスムーズな移行をサポート。長距離を走る際に懸念される膝や関節への負担を軽減し、文字通り「疲労軽減」に貢献してくれるでしょう。まるで足裏に専用の「ふかふかマットレス」が敷かれているような快適さを想像してしまいますね。

あなたのランニングを次のレベルへ！購入・体験情報

価格は「未来への投資」

これだけの高機能シューズとなると、やはり気になるのは価格です。「Cloudrunner 3 Max」は、税込24,200円で販売されます。

ランニングシューズとしては決して安価ではありません。しかし、考えてみてください。ランニングは、あなたの健康や精神状態に大きな影響を与える投資です。高品質なシューズは、怪我のリスクを減らし、パフォーマンスを向上させ、何よりもランニングそのものをより楽しく、快適なものに変えてくれます。この「Cloudrunner 3 Max」が提供する安定感と快適性が、あなたのランニングライフをどれだけ豊かにしてくれるかと考えれば、この価格は十分納得できる「未来への投資」と言えるでしょう。

いち早く手に入れるチャンス！先行販売情報

この注目のシューズ、待ちきれない方もいらっしゃるでしょう！2026年8月20日（木）の一般発売に先駆け、アルペングループで先行販売が実施されます。

商品詳細

: 2026年8月6日（木）: 全国のスポーツデポ・アルペンのOn取扱店舗、On Flagship Store Tokyo Ginza、On Store Tokyo Cat Street、on.com

Cloudrunner 3 Max 税込24,200円

【Men’s】

展開サイズ: 25.0cm～28.0cm(0.5cm刻み), 29.0cm, 30.0cm

カラーバリエーション:

※ホワイト×ペールグリーンは25.0cm～28.0cm(0.5cm刻み)のみの展開です。

【Women’s】

展開サイズ: 23.0cm～25.0cm(0.5cm刻み)

カラーバリエーション:

いち早く手に入れたい方は、ぜひ先行発売を狙ってみてください！

実際に体感！全国試走イベント

「やっぱり、シューズは実際に履いて走ってみないと分からない！」

そんな声に応えるように、全国4か所で「Cloudrunner 3 Max」を体験できる試走イベントが開催されます。シューズの性能を体感できる貴重なチャンスですので、お近くにお住まいの方はぜひチェックしてみてください。

【東京会場】

開催日時：2026年8月16日（日）8:00〜10:00（7:30 受付開始）

開催場所：Alpen TOKYO

【大阪会場】

開催日時：2026年8月29日（土）8:00〜10:00（7:30 受付開始）

開催場所：Alpen OSAKA

【名古屋会場】

開催日時：2026年9月12日（日）8:00〜10:00（7:30 受付開始）

開催場所：Alpen NAGOYA

【福岡会場】

開催日時：2026年9月19日（土）8:00〜10:00（7:30 受付開始）

開催場所：Alpen FUKUOKA

気になる会場を見つけて、ぜひ応募してみてくださいね！

まとめ：最高のランニング体験を「Cloudrunner 3 Max」で

On「Cloudrunner 3 Max」は、その名の通り、ランナーが求める「安定感」と「快適性」を最大限に引き出したシューズだと感じました。独自のCloudTec®テクノロジーと2層構造のクッショニング、そして足全体を包み込むホールド感が、あなたのランニング体験を次のレベルへと引き上げてくれることでしょう。

ランニングは、日々の生活に活力を与えてくれる素晴らしいアクティビティです。この新しい「Cloudrunner 3 Max」を相棒に、ぜひあなたらしい、最高のランニングライフを楽しんでください！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。