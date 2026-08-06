乾燥やくすみ、唇の悩みで夏の気分が半減していませんか？そんな悩みに応えるべく、世界中で愛されるLANEIGE（ラネージュ）から、この夏だけの限定フレーバー「アサイーマンゴースムージー」が登場！さらに、コールドプレスジュース専門店TOKYO JUICEとの心ときめく期間限定コラボレーションが実現しました。

「飲む」と「塗る」のWアプローチで、唇と心に潤いをもたらす「A WELLNESS TREAT for your lips」をテーマにしたこの企画。味覚と視覚の両方で楽しめる、五感を刺激するウェルネス体験をぜひお見逃しなく。

LANEIGE × TOKYO JUICE：五感を刺激する究極のサマーウェルネス

韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE（ラネージュ）」と、コールドプレスジュース専門店「TOKYO JUICE」がタッグを組み、この夏、特別なウェルネス体験を届けます。リップケア製品と、その世界観を表現したスムージーを同時に楽しめる、まさに五感を刺激するコラボレーションです。

世界で2秒に1個売れる*¹！人気リップケアに限定「アサイーマンゴースムージー」

LANEIGEのリップケアといえば、「世界で2秒に1個売れている*¹」という驚異的な実績を持つ「リップスリーピングマスク」が有名です。夜寝る前に塗るだけで、翌朝にはぷるぷるの唇に導いてくれる魔法のようなアイテムとして、多くの人々に愛されています。

そんな大人気リップケアシリーズに、この夏加わったのが限定フレーバー「アサイーマンゴースムージー」です。「SMOOTH LIPS, SMOOTHIE GLOW」のコンセプト通り、スムージーのように滑らかでツヤのある唇を目指せるというから期待が高まります。

ラインナップは、夜の集中保湿ケアを叶える「リップスリーピングマスク」と、日中のうるおいとツヤを守る「リップグロウィバーム」の2種類。甘酸っぱいアサイーとジューシーなマンゴーが重なり合うフルーティーな香りは、使うたびに気分を上げてくれること間違いなし。LANEIGEならではの高い保湿力はそのままに、この夏だけの特別なリップケアタイムを演出します。

*¹ リップスリーピングマスクシリーズとリップグロウィバームシリーズの2024年グローバル販売実績

TOKYO JUICE限定！飲む「Acai Mango Smoothie」で夏の唇に潤いをチャージ

今回のコラボレーションのもう一つの目玉は、TOKYO JUICEでしか味わえない限定ドリンク「Acai Mango Smoothie」です。限定フレーバー「アサイーマンゴースムージー」の世界観を味覚で表現したこの一杯は、濃厚なアサイーと甘く熟したマンゴーをベースに、ココナッツミルクとオレンジジュースが加わった、まさにトロピカルな味わいが特徴です。

まるでリゾート地にいるかのような気分になれる、この夏だけのスペシャルメニューは、唇だけでなく心まで潤してくれるでしょう。

【コラボメニュー詳細】

Acai Mango Smoothie

イートイン：1,320円（税込）

テイクアウト：1,300円（税込）

ココナッツミルク

オレンジジュース

アサイーブレンド (アーモンドミルク、アサイー、ストロベリー、ブルーベリー、バナナ)

マンゴーピューレ

ココナッツフレーク

リップケア現品がもらえる！見逃せないスペシャルキャンペーン

今回のコラボでは、美味しいスムージーを味わえるだけでなく、LANEIGEのリップケア製品がもらえる太っ腹なキャンペーンも実施されます！

① Instagramストーリーズ投稿キャンペーン

コラボドリンクを購入し、Instagramストーリーズに投稿するだけで、「リップスリーピングマスク アサイーマンゴースムージー」の現品と限定スパチュラがもらえちゃいます。これはリップケアファンにはたまらないチャンスです。

【参加方法】

コラボドリンクを購入。

Instagramストーリーズに投稿。

@laneige_jp と @tokyojuice を必ずメンション！

【対象店舗と先着人数】

表参道店

代々木店

自由が丘店

② Qoo10 LANEIGE日本公式ショップで使えるクーポンをプレゼント

各店舗 毎日先着20名様各店舗 毎日先着10名様各日なくなり次第終了なので、早めの来店がおすすめです。また、近隣の方の迷惑にならないよう、マナーを守って楽しみましょう。

コラボドリンクを購入した方全員に、Qoo10のLANEIGE日本公式ショップで使えるお得なクーポンがプレゼントされます。気になっていたLANEIGEの他のアイテムを試す絶好の機会です。

いつ、どこで楽しめる？コラボレーション詳細

このスペシャルなコラボレーションは、期間限定で開催されます。

実施店舗: TOKYO JUICE全国6店舗

表参道店

代々木店

自由が丘店

麻布台ヒルズ店

広尾店

神戸店

期間中は、上記6店舗でコラボメニューの販売と、ブランドの世界観を表現した店内装飾が展開されます。美しい内装の中で、特別なスムージーを味わいながら、LANEIGEのリップケア製品に想いを馳せる…なんて素敵な時間でしょう。

LANEIGE（ラネージュ）とは？輝く美しさを追求するグローバルブランド

ここで少し、今回のコラボレーションの主役であるLANEIGEについても触れておきましょう。LANEIGEは、フランス語で「雪」を意味する言葉が由来。「雪の結晶のように輝く美しさ」をコンセプトに、肌本来の潤い、輝き、美しさを追求する韓国発のグローバルビューティーブランドです。

「innisfree (イニスフリー)」や「ETUDE (エチュード)」など、数々の人気ブランドを展開する韓国化粧品会社「アモーレパシフィック」の代表ブランドでもあります。ブランドスローガン「OPEN TO WONDER.」には、「好奇心を開こう」という製品開発のルーツと、「LANEIGEの箱を開けると驚きとわくわくがいっぱい」というダブルミーニングが込められています。この言葉を知ると、製品を使うのがさらに楽しみになりますね。

最後に

LANEIGEとTOKYO JUICEの今回のコラボレーションは、単なる製品の紹介に留まらず、私たちの日常にちょっとした「ウェルネス」と「ときめき」を届けてくれる、そんな素敵な企画だと感じました。

限定フレーバーのリップケアで唇をケアし、コラボスムージーで心と体を潤す。そして、現品プレゼントのキャンペーンでさらなるハッピーを手に入れる。この夏は、LANEIGEとTOKYO JUICEで、全身で「アサイーマンゴースムージー」の世界観を体験してみてはいかがでしょうか？

期間限定なので、ぜひお早めに足を運んでみてくださいね！

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。