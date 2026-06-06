楽天阪神、3回終了0-0の投手戦
楽天と阪神の試合は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。両投手、打線の応酬が続く序盤を終え、緊迫した投手戦が繰り広げられている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るか注目が集まる。
【スタメン】
阪神: 1(三)立石 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)村上
楽天: 1(一)渡邊佳 2(中)辰己 3(三)平良 4(二)黒川 5(遊)村林 6(左)マッカスカー 7(右)中島 8(捕)太田 9(投)早川
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ヤクルト
|56
|32
|23
|1
|.582
|-
|2
|阪神
|55
|31
|23
|1
|.574
|0
|3
|巨人
|56
|31
|25
|0
|.554
|1
|4
|DeNA
|56
|25
|29
|2
|.463
|6
|5
|広島
|53
|19
|31
|3
|.380
|10
|6
|中日
|56
|20
|35
|1
|.364
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|西武
|57
|33
|22
|2
|.600
|-
|2
|ソフトバンク
|55
|31
|24
|0
|.564
|2
|3
|オリックス
|56
|30
|25
|1
|.545
|3
|4
|日本ハム
|58
|29
|29
|0
|.500
|5
|5
|ロッテ
|56
|27
|29
|0
|.482
|6
|6
|楽天
|56
|21
|34
|1
|.382
|12