楽天阪神、3回終了0-0の投手戦

楽天と阪神の試合は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。両投手、打線の応酬が続く序盤を終え、緊迫した投手戦が繰り広げられている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るか注目が集まる。

【スタメン】

阪神: 1(三)立石 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)村上

楽天: 1(一)渡邊佳 2(中)辰己 3(三)平良 4(二)黒川 5(遊)村林 6(左)マッカスカー 7(右)中島 8(捕)太田 9(投)早川

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