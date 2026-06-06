楽天阪神、3回終了0-0の投手戦

楽天と阪神の試合は、3回を終えて両チーム無得点の0対0。両投手、打線の応酬が続く序盤を終え、緊迫した投手戦が繰り広げられている。中盤へ向けて、どちらのチームが先に均衡を破るか注目が集まる。

【スタメン】

阪神: 1(三)立石 2(二)中野 3(左)森下 4(右)佐藤 5(一)大山 6(中)髙寺 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)村上

楽天: 1(一)渡邊佳 2(中)辰己 3(三)平良 4(二)黒川 5(遊)村林 6(左)マッカスカー 7(右)中島 8(捕)太田 9(投)早川

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「阪神タイガース」のニュースまとめ
「楽天ゴールデンイーグルス」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 56 32 23 1 .582 -
2 阪神 55 31 23 1 .574 0
3 巨人 56 31 25 0 .554 1
4 DeNA 56 25 29 2 .463 6
5 広島 53 19 31 3 .380 10
6 中日 56 20 35 1 .364 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 西武 57 33 22 2 .600 -
2 ソフトバンク 55 31 24 0 .564 2
3 オリックス 56 30 25 1 .545 3
4 日本ハム 58 29 29 0 .500 5
5 ロッテ 56 27 29 0 .482 6
6 楽天 56 21 34 1 .382 12