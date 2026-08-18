ShowMinorSavage、夏の記憶を鮮やかに描き出した「Gradation」MV公開

BMSGに所属するAile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）の3名によるユニット・ShowMinorSavageが、2026年8月12日（水）にリリースしたDigital Single「Gradation」のMusic Videoを公開した。

本楽曲は、沈みゆく夕日と穏やかな波音に包まれた、かけがえのない夏のひとときを描いたサマーチューン。心地よいR&Bグルーヴに乗せて、移り変わる空の色や海辺の景色、そして二人だけの時間を「Gradation」という言葉で表現している。

今回公開されたMVでは、楽曲が描く夏の情景を、どこか懐かしく、少し色褪せたノスタルジックな質感で映像化。映像と写真をコラージュしながら、日常の何気ない風景や表情、光の揺らぎを断片的につなぎ、記憶の中に残る一瞬一瞬を切り取るような構成に仕上げている。洗練されたグルーヴと開放感あふれるサウンドに、移ろう光や海辺の風景が重なり合うことで、夕暮れの海辺でゆっくりと流れる時間と、季節が過ぎても色褪せることのない夏の記憶を、音楽と映像の両面から鮮やかに描き出したMVとなっている。

また、文化放送8月度「プラスチューン」および、TBSラジオ「深夜の推薦曲」に「Gradation」が選出され、8月17日（月）〜8月20日（木）放送の「レコメン！」内および、8月17日（月）〜8月21日（金）放送の「CITY CHILL CLUB」で楽曲がオンエアされる予定となっている。

＜リリース情報＞

ShowMinorSavage

「Gradation」

2026年8月12日（水）リリース

https://lnk.to/ShowMinorSavage_Gradation

Instagram：https://www.instagram.com/showminorsavage_official

YouTube：http://www.youtube.com/@ShowMinorSavage_official