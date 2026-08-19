タイ発のラップ・クイーンMILLI、初アジアツアー東京公演を8月30日開催

タイのラップ・クイーンでシンガーソングライターのMILLI（ミリ）が、自身初となるアジアツアー『MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026』を先月ジャカルタを皮切りにスタート。そしてその東京公演が、8月30日（日）、渋谷・Spotify O-WESTにて開催される。

本公演には、アーティストのAIがスペシャルゲストとして出演することが決定。MILLIとAIは、2026年3月に幕張メッセで開催された88risingによる「HEAD IN THE CLOUDS TOKYO」で共演。AIのステージにMILLIが登場し、それぞれの個性を生かしたスペシャルなパフォーマンスを披露した。今度はMILLI自身にとって大きな一歩となる「JAA EHH! ASIA TOUR 2026」の東京公演で、2人が再び同じステージに立つ。

さらに、本公演のオープニングアクトとして、革新的なサウンドで世界をリードし続けるビートボックスグループ、SARUKANIの出演も決定。世界の舞台で磨き上げた実力を武器に、ビートボックスの常識を破壊し再定義する圧倒的なパフォーマンスを展開する。

昨年の初単独来日公演に続き、再び日本のステージに立つMILLI。今回のツアーは、最新アルバム『HEAVYWEIGHT』収録曲「JAA EHH」を冠した、MILLIの新たなステージへの意思を込めた特別なライブとなる。日本ではAwich、新しい学校のリーダーズ、海外ではStray KidsのChangbin、Jackson Wang、BIBIら、数々のトップアーティストとのコラボレーションを実現。さらに今年は韓国の人気ラップ番組「Show Me The Money 12」への出演をきっかけに韓国でも大きな話題を呼ぶなど、その勢いはタイ国内にとどまらず、日本、韓国を含むアジア全域へと広がり続けている。

『MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026』は、単なるアジアツアーではなく、MILLIが長年夢見てきたワールドツアーへ向けた大きな第一歩。グローバルアーティストとして新たなステージへ踏み出す重要なプロジェクトとなる。

＜ライブ情報＞

MILLI JAA EHH! ASIA TOUR 2026 IN TOKYO

2026年8月30日（日）Spotify O-WEST

開場: 16:00 / 開演: 17:00

主催: SABAAY STYLE MARKET / ZICCA

後援: アメージングタイランド（タイ国政府観光庁）

チケット料金: VIP ¥15,000 / Standard ¥10,000

詳細はこちら: https://www.milli-tokyo.com/